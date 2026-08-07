夏天中暑怎好？日本專家教冰敷一部位可緊急降温　比敷頸更快散熱

夏日炎炎，在大街上走兩步就大汗淋漓甚至感覺頭暈暈，不少人的第一反應就是買支凍飲敷在頸部。不過，日本中暑研究專家指出，敷頸雖然沒錯，但科學上有一招降溫速度更快、效果更顯著的降溫神技——冰敷手掌！



日本專家揭冰敷手掌比敷頸更快散熱。（《小森林》劇照）

手掌藏著天然散熱器

據日媒《PRESIDENT》報道，東洋大學加藤和則教授指出，人類手掌承擔著極關鍵的體溫調節功能。秘密在於手掌密佈著一種名為AVA（動靜脈吻合）的特殊血管。與需要經過毛細血管傳送營養的普通血管不同，AVA血管直接連接動脈與靜脈，不參與氧氣及營養傳遞，功能純粹是為散發熱量。

這些血管密佈於指尖、手掌、大魚際及小魚際，指甲下方每平方公分更高達600個，猶如微型熱交換器。大腦視丘下部會同步控制全身AVA開閉，在舒適環境下，血流每分鐘會波動2至3次；當天氣極度炎熱、血管完全張開時，手掌血流量會由平時每分鐘250至500毫升暴增至1公升，佔心臟輸出量20%。

夏日感到體溫過高時，直接握住冰鎮樽裝飲料能透過手掌高效散熱。（AI生成）

為何冰敷頸部效率反而不夠高？

加藤教授表示頸部與腋下的大動脈血流速度極快，就像水流湍急的大河，單純冰敷表面很難及時冷卻內部龐大的血流量。相反，手掌AVA血管表面積大且血流速度適中，熱交換效率遠高於脖子。先前東京奧運的馬拉松及競走選手在比賽中手握冰塊，就是利用這個原理來迅速降低深層體溫。

若中暑傷者已失去意識倒下，則應改用傳統冰敷脖子及腋下的急救方法。（《舉重妖精金福珠》劇照）

看意識狀態選擇合適的急救法

如果在戶外感到體溫過高或輕微中暑，急救策略應視乎患者的意識狀態而定。只要依然意識清醒，最簡單的做法就是直接握住便利店或自動販賣機買到的冰鎮樽裝飲料，不需要特別道具就能高效散熱。但如果傷者已經嚴重到失去意識倒下，自然無法自行握住凍飲，這時候就應該改用傳統的「冰敷脖子、腋下及大腿根部」方法，並緊記即時叫救護車。

血管健康才是散熱關鍵

加藤教授最後亦補充，腳底與面部同樣擁有AVA結構，冬天用熱水浸腳能溫暖全身也是相同原理。這招手掌降溫法要發揮作用，關鍵在於血管功能是否正常。因為中暑會損害血管內皮細胞（特別是靜脈側），導致血液無法順利返回心臟，令人體散熱機制崩潰。因此，除了掌握「手掌冰敷法」這個緊急降溫技巧，平時多補充水分、保持血管健康，才算由內到外做好防暑準備！