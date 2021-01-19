【2021全球最佳飲食法排名】第一名蟬聯4年　有助減肥兼控制三高

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-19 15:10

《美國新聞與世界報導》（USNews&World Report）一年一度的最佳飲食榜單新鮮出爐，得獎的八大類最佳內容就讓我們一起來看看吧！

《美國新聞與世界報導》每年都會邀請飲食、營養、肥胖、飲食心理學、糖尿病和心臟病學家等組成評審團，對40多種飲食模式進行評比，從而評選出新一年的整體最佳飲食，以及8大類最佳飲食。

獎項包括最佳減肥飲食、最佳快速減肥飲食、最佳商業飲食、最佳心臟飲食、最佳糖尿病飲食、最佳健康飲食、最佳植物飲食和最易遵循飲食。

▼2021年整體最佳飲食排名（按圖了解👇👇👇）

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在2021年的榜單中，整體最佳飲食的前三名與去年一致：地中海飲食（Mediterranean Diet）仍位居榜首；由美國心肺及血液研究所（NHLBI）制訂的得舒飲食（DASH Diet） ，以及彈性素食飲食（The Flexitarian Diet）並居第二。

地中海飲食

人們普遍認為地中海沿岸居民壽命更長，患癌症和心血管疾病的概率也更低，因此地中海飲食受到了廣泛青睞，已連續4年蟬聯最佳飲食榜首。多項研究顯示，遵循地中海飲食可能會帶來諸多健康益處，包括減輕體重，促進心臟和大腦健康，預防癌症、糖尿病等慢性疾病。

地中海飲食強調，蔬菜、水果、豆類、堅果、全穀物、橄欖油和香料要餐餐有；魚類和海鮮每周至少吃2次；適量食用家禽、雞蛋、芝士和乳酪；遠離肉類和醣類；如果不得不飲酒的話，可以適量飲用一些紅酒，當然不飲酒是最好的。同時，保持身體活躍，增加運動，也是地中海飲食不可或缺的部分。

地中海飲食還在最佳植物飲食和最易遵循飲食排行榜中獨居榜首，並與彈性素食飲食、得舒飲食、歐尼許飲食（Ornish Diet）並列最佳心臟飲食、最佳糖尿病飲食和最佳健康飲食的榜首。

地中海飲食受到了廣泛青睞，已連續4年蟬聯最佳飲食榜首。（Jessica Lewis/Unsplash）

得舒飲食

得舒飲食是一種為了降低血壓而被開發出來的飲食模式，因此自然在心臟健康、營養和安全性方面獲得高分。除降低血壓、預防高血壓外，還有研究顯示，得舒飲食可以提高高密度脂蛋膽固醇水平，降低低密度脂蛋白膽固醇和甘油三酸酯。

得舒飲食要求每日飲食中的鈉攝入量低於2.3克（相當於6克食鹽），並逐漸降低到每日1.5克（相當於4克食鹽）；提倡在食譜中以精肉、家禽、魚類作為主要的蛋白質來源；均衡攝入蔬果、乳製品、穀物、豆製品、堅果、少量的脂肪和甜食，因為這些食品富含鉀、鈣、蛋白質和膳食纖維，對於預防高血壓有很好的效果。

同時，得舒飲食要求減少飽和脂肪的攝入，例如脂肪肉和全脂乳製品，以及加糖的飲料和甜食。

在最佳心臟健康飲食中，得舒飲食與地中海飲食、歐尼許飲食（Ornish Diet）並列第一；在最佳健康飲食排名中，同地中海飲食並列第一；在最佳糖尿病飲食中位列第三。

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彈性素食飲食

彈性素食飲食注重素食食譜中營養的均衡，尤其適合熱愛素食的人群，倡導五類食物的均衡攝入，包括「新肉類」，即豆腐、豌豆、堅果、雞蛋；蔬菜和水果；全穀物主食；乳製品；糖和香料。透過多吃植物性食物而減少肉類食物，不僅可以減輕體重，而且可以改善整體健康狀況，降低心臟病、糖尿病和癌症的發生風險，從而延長壽命。

增加植物性蛋白質的攝入可以有效的降低血脂、血壓的指標。相比肉類，植物性食物中的脂肪和膽固醇含量更低，並且含有更多的膳食纖維。在採用彈性素食飲食時，也要注意烹飪時油和鹽的用量，如果為了菜品風味而重油重鹽，反而不利於健康。

彈性素食飲食與體重觀察者飲食（WW [Weight Watchers] Diet）並列最佳減肥飲食榜首；並與地中海飲食並列最佳糖尿病飲食榜首。

彈性素食飲食注重素食食譜中營養的均衡，尤其適合熱愛素食的人群。（Chantal Garnier/unsplash）

選擇適合自己的飲食

雖然不同的飲食模式，都對能吃和不能吃的食物給出了推薦，不過，在選擇適合自己的飲食模式時，我們還需要多考慮一些因素。

首先要考慮的是，食譜中的食物是否可以接受？如果這些食物並不是自己平日喜歡的，那麼是否有可以替代的選擇？比如地中海飲食中紅肉較少，魚和海鮮類較多，那麼愛吃肉或者海鮮過敏的人就應該慎重選擇。一味堅持自己不喜歡的食物，可能會導致反彈，那健康飲食的意義就不大了。

其次，飲食計劃也要配合日常運動。要評估運動消耗熱量和飲食攝入熱量是否匹配。一般來說，攝入熱量略少於每天消耗熱量是減重的理想狀態。

如果你想在新的一年裡減重、保持好身材、促進健康，那麼不妨按照自己的喜好選擇一種新的飲食模式吧。

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