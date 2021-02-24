撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-24 17:29

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

日本節目《爆報! THE フライデー》最近收到觀眾投稿，一位母親講述自己3歲的小兒子突然嚷著要與「以前的媽媽」見面，彷彿擁有前世的記憶。這位年紀尚小的男童居然記得自己上輩子的死亡經過，他清楚地憶述自己當時坐在紅色的電單車上，在馬路被衝紅燈的車輛撞死，更能手繪出一份事發當時的地圖。

初時男童的母親還是半信半疑，她嘗試在Twitter幫兒子「尋親」，結果竟然成為熱話，有超過3萬網民幫手轉發，最後更有陌生人提供了巧合得令人難以置信的線索，到底最後男孩能否重遇他的前世母親？！

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今年25歲的Gal系（澀谷109辣妹）雜誌《小惡魔ageha》模特兒兼整容KOL黑崎みさ（Misa），最近亮相日本節目《じっくり聞いタロウ》分享她的故事，原來她曾經是一位富家女，可是13歲那年，爸爸突然宣布破產，甚至想帶著全家自殺，後來人間蒸發留下巨額債務給Misa和媽媽。儘管家道中落變得貧困，Misa仍然沒有放棄人生，她主動退學並努力工作債務，直到16歲那年出現了人生轉折位！

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