你的「死穴」在哪裡？醫生警告身體2個部位不能壓：有致命風險

武俠功夫小說的情節裏經常會出現點穴的情節，若被點到「死穴」便會一命嗚呼。當然現實中並沒有這種說法，但有醫生就警告，人體的確有些關鍵部位若受到不當壓迫會有致命風險。



（《鹿鼎記2》劇照）

重症醫學專家黃軒醫生最近在Facebook專頁上分享人體常見的「死穴」。指出雖然並非如武俠小說中所說的一點即倒，但受到不當壓迫，有可能會引發嚴重後果。其中一個就是位於頸部兩側的「頸動脈竇」（Carotid Sinus）。

（黃軒醫師 Dr. Ooi Hean/ Facebook圖片）

「死穴」在哪裡？

「頸動脈竇」位於脖子兩側的淺層位置，仰頭時可觸及頸動脈搏動處上方。它的主要功能是作為壓力感受器調整血壓和心率，被黃醫生形容為日常生活中的「隱形死穴」。當這個敏感的區域受到外力壓迫，例如手刀或緊勒等，便可能觸發「頸動脈竇症候群」（Carotid Sinus Syndrome），導致血管擴張、心率驟降，嚴重時甚至可能引發暈厥或心臟驟停。

(Karen Cantú Q/ Unsplash)

嚴重會中風？

甚麼時候會觸發「隱形死穴」呢？黃醫生舉例不少人也曾因穿著高領衣物、圍巾或領帶過緊而感到頭暈或呼吸困難。其實這是「衣領症候群」的典型表現。當頸動脈竇受壓時，身體會誤判為血壓升高，啟動「降壓反射」，導致血管擴張、心跳減慢，進而引發腦部血流暫時不足，出現頭暈、乏力等症狀。

不過這也只屬於輕度反應。黃醫生指出若頸部雙側頸動脈竇同時受壓，例如不當的頸部按摩或情侶之間弄「咖喱雞」的行為，有機會阻斷腦血流，急性誘發腦中風或昏厥。特別是50歲以上男士、心血管疾病患者，如冠心病、高血壓，以及頸部曾受創或手術的人士，風險更高。另外，醫生表示無症狀人群中約有5%至25%存在頸動脈竇過度敏感的情況，若不慎受壓亦會非常危險。

（《三流之路》劇照）

如何避免意外

為了避免激發「死穴」，黃醫生建議應避免頸部壓迫，穿著高領衣物、圍巾、領帶或帽子時，保留適當的鬆動空間，避免過緊。親密互動時，也應避免緊摟頸部，以免無意中壓迫頸動脈竇。頸部按摩時，也要小心避開前頸雙側的敏感區域；單側按壓力道過猛，也有可能誘發迷走神經性暈厥。情侶間弄「咖喱雞」的行為亦應避開鎖骨上方至耳垂下方區域，並減少吮吸力度，以免引發意外。

最後黃醫生亦提醒到，雖然多數因頸動脈竇受壓而引發的暈厥案例，可在數分鐘內自行恢復，但若合併心血管疾病，則需高度警惕致死風險。在日常生活中，我們應提高警覺，避免對該部位施加不當壓力，以保障自身的健康與安全。若反覆出現無故暈厥，建議盡早就醫檢查頸動脈竇敏感度，以排除潛在的健康隱患。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean