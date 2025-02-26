吳泳偷食｜網民突破盲點：結婚未滿1年不能離婚　香港通姦不犯法?

YouTuber小薯茄成員阿冰（吳冰）的妹妹吳泳被爆出與已婚健身教練William發生婚外情，事件引發廣泛關注。William的新婚妻子「FaFa Tse」在社交媒體上公開最新道歉對話，事件稍作平息，但有網民突破盲點，驚奇發現原來香港根據婚姻條例，在香港結婚未滿一年不能離婚，引來極多網民留言討論。



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近日有網民在threads社交平台發文，驚訝原來離婚未滿一年，在港不能離婚，「PT偷食件事，最震撼我嘅係原來結婚末夠一年係唔可以離婚」，隨即引來極多網民留言討論「Yes，結婚就一張紙，離婚就150張紙」、「yes，至少要一年以上，過來人」、「雙方同意先係分居一年離得，有一方唔同意，係要分居兩年，註冊結婚唔係愛情咁簡單，係社會性的合約，提高離離合合的成本，等大家唔會話結就結，話離就離」、「其實以依家呢件事，佢係有足夠理由申請，只不過所有手續搞完都已經過咗一年」。

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而William與FaFa在去年11月才結婚，婚姻未滿一年。根據香港《婚姻訴訟條例》（第179章）第12條，夫妻雙方在結婚未滿一年的情況下，通常不能向法院提出離婚申請。如果FaFa希望以通姦為由申請離婚，則需要等待婚姻滿一年後才能正式提出，亦需保留足夠證據，例如照片、錄音或其他證人證言，因根據香港《婚姻訴訟條例》第11A條，如果夫妻一方能夠證明另一方在婚姻期間與他人發生性關係，並且申請人認為無法繼續與對方共同生活，則可以以此為由申請離婚。

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至於通姦罪 ，香港與一些國家或地區不同，香港的法律並未將通姦行為列為刑事罪行，即使一方在婚姻期間與他人發生婚外情，雖然道德上會受到譴責，但也不會因此受到刑事處罰，而外遇導致的離婚不會影響財產和贍養費的公平分配。但如果法庭發現一方因通姦而有過度消費或對家庭財產造成重大損失的情況， 例如一方在婚外情上花費大量金錢，這種行為則可能影響法庭對婚姻財產的分配決策。