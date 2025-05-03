立山中高年大量遭難事故：晴朗無雲行山卻釀8死　日本史重大山難

登山活動不僅健康，親近大自然，更能享受芬多精，是不論哪個年齡層都能夠好好享受的健康活動。



然而，隨著越來越多人投入登山這項活動，沒有做好準備就進入山中的登山者們也時不時就會出現，而意外也容易隨著準備不足而出現。今天，就讓我們來看看一起因為功課準備不足而發生的山難事件「立山中高年大量遭難事故」吧。

日本史上著名山難悲劇，10人去僅2人生還，因準備不足而遭遇「立山中高年大量遭難事故」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

晴朗無雲係死神陷阱？日本重大山難 立山中高年大量遭難事故（01製圖）

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清晨晴朗的天氣，卻在短短數小時間變樣

1989年10月8日，一個以京都與滋賀的稅理士所組成的10人團體前往富山縣的立山進行登山，登山活動是這個小團體每年秋天都會進行的活動，這次的立山行由團體中相對有經驗的兩人規劃，預計從立山車站前往，花三天前往劍岳與別山，並在第三天從雷鳥亭下山。

10月8日早晨8點45分，一行人從立山車站出發，雖然前一天的天氣預報說明因為颱風的影響，今天會有大風雪，但早晨時的天氣卻是一反預期的晴朗，也讓他們決定繼續行程。但在出發後的天氣逐漸變的惡劣，到達一之越山莊時，外面已經颳起了風雪，雖然在稍作休息後他們決定繼續出發，但到達下一個休息點雄山時卻已經花了接近兩倍的時間，在疲勞與食欲不振的情況下，甚至有人出現了痙攣現象。

不顧危險繼續登山，因而釀成悲劇

然而，中午1點30分，一行人決定繼續從雄山出發，但才走到途中，便有六人因為疲累與前方的四人脫隊。剩下的四人雖然繼續前行，但卻走錯了路，這時，他們意識到自己與六人分散，並決定返回路線交叉點等待後方的六人，但他們卻遲遲未出現，剩下的四人中，也開始出現了意識模糊的人，就在這時，他們終於決定請求救援。

下午5點，還有剩餘體力的兩人打算前往最近的內藏住山莊尋求救援，但卻因為風雪而喪失了方向，儘管改變目標前往劍御前小舍，但卻因為入夜與風雪而無法順利抵達，最終，他們到達了別山的山頂，並決定在此臨時紮營。隔天清晨3點30分，兩人決定再次前往劍御前小舍，卻在途中氣力放盡，幸運的是，倒地的兩人被前來拍攝日出的遊客所發現，因而保住了性命。

至於剩下的八人，則在清晨6點30分被內藏助小屋的管理人給發現，他們倒在雪地中，並喪失了意識，儘管管理人盡速將他們帶回小屋中救助，但就在營救直升機到達時，已經有六人失去呼吸心跳，剩餘的兩人在緊急送醫後，也宣告不治，最終，此次的立山登山行造成了8人死亡的悲劇。

經驗與準備不足是原因！關於事件的反思

回顧這起事件，可以說是準備與經驗不足等各種原因交織下造成的結果。首先，明明在前一天的天氣預報結果已經不好，但卻因為清晨的好天氣而決定繼續行程，再者，由於團體的大家都只是一面之緣的程度，因此並沒有特別決定隊長，導致在應該要做出停止登山的決策時，沒有人能夠做出決斷，也沒能對趕上自己的登山者發出救援請求，因而錯過了許多獲救的機會。

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再者，成員們的裝備攜帶也遠遠不足，明明是要攀登10月的3000公尺高山，然而成員的裝備大部分都只有輕登山靴與塑膠雨衣，保暖物品更是遠遠不足。倖存的兩人則因為穿著皮革的登山靴與防水的雨具，棉製的手套等等防寒裝備，反倒因此撿回了一命。

登山前務必做好功課，以免遭受大自然反噬

以往的遭難事故，大部分是大學或社會人的登山團體所遭遇，但「立山中高年大量遭難事故」，卻是第一次由沒甚麼經驗的登山客團體所引發的大型山難事故。雖然時間已經非常久遠，但也再次提醒各位讀者，必須要做好萬全的準備，才能夠防範於未然，避免自己遭到大自然的反撲吞噬。

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