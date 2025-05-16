不做家務、床事不合小心被甩！日本情侶票選17個分手主要原因

有些人只適合當情人，若要步入婚姻階段，你知道那個人不會是他/她，這就是情人與伴侶的距離。究竟一對情人因為甚麼原因而不能開花結果？日本婚宴公司アニヴェルセル株式会社早前進行調查，訪問全日本824名20歲至30歲的未婚男女，探討究竟是甚麼原因讓人覺得對方無法托付終身。情人與終身伴侶的分別就在這！



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Top 17. 不會做家務 1.9%

Top 16. 不會做飯 2.5%

Top 15. 宗教差異 2.8%

Top 14. 經濟狀況欠佳，如欠債 3.3%

Top 13其他 4.5%

Top 11床事不合4.9%

並列Top 11對方的家庭因素 4.9%

Top 10. 工作相關因素 6.3%

Top 9. 對將來家庭想像的差異 8.3%

Top 8. 對方出軌 8.4%

Top 7. 不愛了 8.9%

Top 6. 感覺被嚴重束縛 9.5%

Top 5. 曾對對方說謊 12.3%

Top 4. 金錢觀差異 16.6%

Top 3. 從未與對方分手 25.1%

Top 2. 性格差異 34.6%

Top 1. 價值觀不同 38.2%

早前有日本調查訪問已婚人士，如果能讓你回到未婚前，再選一次結婚對象，有甚麼是理想婚姻伴侶的重要的條件？第一位的答案，與「高富帥」、「白富美」無關。

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