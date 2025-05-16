不做家務、床事不合小心被甩！日本情侶票選17個分手主要原因

撰文：爆檸哥
出版：更新：

有些人只適合當情人，若要步入婚姻階段，你知道那個人不會是他/她，這就是情人與伴侶的距離。究竟一對情人因為甚麼原因而不能開花結果？日本婚宴公司アニヴェルセル株式会社早前進行調查，訪問全日本824名20歲至30歲的未婚男女，探討究竟是甚麼原因讓人覺得對方無法托付終身。情人與終身伴侶的分別就在這！

AI生成圖片

▼▼▼▼點擊看日本情侶票選Top17分手原因▼▼▼▼

+13

Top 17. 不會做家務 1.9%

Top 16. 不會做飯 2.5%

Top 15. 宗教差異 2.8%

Top 14. 經濟狀況欠佳，如欠債 3.3%

Top 13其他 4.5%

Top 11床事不合4.9%

並列Top 11對方的家庭因素 4.9%

Top 10. 工作相關因素 6.3%

Top 9. 對將來家庭想像的差異 8.3%

Top 8. 對方出軌 8.4%

Top 7. 不愛了 8.9%

Top 6. 感覺被嚴重束縛 9.5%

Top 5. 曾對對方說謊 12.3%

Top 4. 金錢觀差異 16.6%

Top 3. 從未與對方分手 25.1%

Top 2. 性格差異 34.6%

Top 1. 價值觀不同 38.2%

早前有日本調查訪問已婚人士，如果能讓你回到未婚前，再選一次結婚對象，有甚麼是理想婚姻伴侶的重要的條件？第一位的答案，與「高富帥」、「白富美」無關。

▼▼▼▼點擊看理想婚姻伴侶的10大條件▼▼▼▼

+7
面相｜從臉上5大特徵看出「嚴重公主病」下三白眼桃花眼都係高危面相｜9大眉型面相性格愛情分析　這眉型最大機會同有錢人結婚？面相|｜全身最強3大吉痣注定大富大貴　女人旺夫益子一生不愁吃穿交友App驚魂？男方自稱素食主義者　初見卻大談遺願係「食人肉」出軌男女｜沒犯過錯乖乖女最易出軌？女生偷食10大特徵男人難拆穿私家偵探教路！男人出軌偷食5大徵兆：對方出現1反應最易穿崩女人出軌有樣睇？愛情專家揭5大徵兆 突然不信任你或已被「帽」自戀狂｜遇到這種男人請即分手！自戀者5大特徵　讚你聰明要小心
拍拖要考牌