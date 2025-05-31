打卡姿勢｜EXO、IVE都跟風咁影！韓網爆紅「貓狗倒影」「夾麻糬」

韓國的拍照姿勢又又又增加了！



從蝴蝶結愛心、臉頰比心、手機鏡像對鏡拍……等等無奇不有的姿勢後，最近又出現了「小狗／貓影照」和「夾麻糬pose」，透過身體的影子創造出可愛的形狀樣貌，這股影子照風潮也迅速席捲了韓國娛樂圈，許多知名韓團偶像NMIXX、EXO、IVE都爭相摸仿，快和這些人氣藝人一起跟上最新的拍照潮流吧！

臉頰愛心已經過時？韓國流行「貓狗倒影」、「夾麻糬pose」連EXO、NMIXX等韓星都影緊（點擊放大瀏覽）▼▼▼

貓狗倒影、夾麻糬影相姿勢 韓星爭相模仿 連EXO、IVE都跟風（IG@xikers_official；01製圖）

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零成本「萌寵倒影照」超新奇 EXO、IVE都跟風！

不需要高超的攝影技術或是相機設備，只要是有光的地方就能做！首先蹲在逆光的路燈或是陽光下，將雙臂交叉抬至額頭上，兩手的三根手指展開，就能在地上獲得一個長出鬍鬚的貓咪倒影，如果想要更仿真的話，也能透過P圖軟體吸取類似影子的顏色，在旁邊畫出一根貓尾巴，不過你是狗派的話，也能把手指併攏向下凹，做出小狗耳朵的模樣，同樣也能獲得一隻超萌的小狗影子，這款倒影拍照法在韓國年輕人之間迅速流行起來，連知名韓團EXO、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM的成員都跟上了這波熱潮！

ILLIT忙內的「麻糬pose」萌翻全網 韓網：好想咬一口

除此之外，最近還有一個「麻糬pose」也相當流行，是由大勢女團ILLIT的忙內成員Iroha所帶起的拍照風潮，出生日本的Iroha在選秀節目中透過出眾的舞蹈實力脫穎而出，出道後因為極具辨識度的齊瀏海造型與眼下淚痣，擁有了「富江系偶像」的稱號，被MZ世代當作流行指標之一。

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Iroha在一次的直播中，用兩根手指模擬筷子的模樣夾住了臉頰，把自己的臉頰肉當作軟軟的麻糬，這個姿勢不僅受到許多粉絲的喜愛，更讓她獲得了「麻糬哈露」的綽號，Iroha在節目中曾表示，在自拍時覺得托臉、比愛心、戳臉都太過於常見，於是想出了這個新姿勢，沒想到卻意外出圈，連主持人都稱讚她根本是天才偶像，該姿勢也紛紛被其他偶像模仿，像是IVE的REI、SEVENTEEN的知秀、i-dle的薇娟等藝人都曾做過，是個同時能展現清爽感和滿滿萌度的拍照法！

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