韋帕風球｜天文台預測或西登：較當風！香港歴年9個十號颶風西登

香港天文台於今日（18日）表示，颱風「韋帕」正迫近本港，預料今晚至明早（16日）發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在香港電台節目中指預測韋帕來港時會「西登」，從本港西面登陸，「會比較當風」，不少市民都因此感到擔憂，紛紛指「西登」恐破壞力大。究竟「西登」威力有多大？爲何人人聞風喪膽？



懸掛八號風球時市民都加緊腳步回家。（資料圖片）

風球「韋帕」可能西登？

根據天文太表示，按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶，天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。至於八號烈風信號，天文台則指會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估屆時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台更新「韋帕」預測路徑，可見西登機會相當大。（天文台網站）

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西登比東登強？天文台這樣解釋

根據天文台YouTube上氣象冷知識的片段 ，颱風威力最關鍵於熱帶氣旋在香港東面或西面登陸，也就是俗稱的「東登」與「西登」。兩者之間的差異，決定了香港將面臨截然不同的風力與風暴潮威脅。當颱風在香港以東登陸時，香港主要受偏北或西北風吹襲。由於香港北部和西北部有山勢阻隔，有效減弱風力，使得颱風的破壞力相對有限。此外，颱風登陸後通常會開始減弱，進一步降低了對香港的威脅。

颱風東登或西登對香港的影響甚大。（資料圖片）

然而，當颱風在香港以西登陸或於香港西南方掠過，情況便會大相徑庭。「西登」會為香港帶來東風或東南風。由於香港南部面向廣闊海洋，缺乏山勢阻擋，這些風力能夠暢通無阻地吹襲香港，導致風勢異常強勁。更甚者，颱風的螺旋右臂會將海水推向沿岸，再加上熱帶氣旋中心的低氣壓作用，極易引發嚴重的風暴潮。當風暴潮遇上漲潮時，香港的低窪地區，尤其沿海地帶更容易形成水浸，造成大規模破壞。

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香港歷來「西登」十號颶風一覽 大部分殺傷力大

超強颱風記憶最新，應該是「山竹」及「天鴿」，當時天文台都有解釋颱風對香港的威脅需視乎「東登」或「西登」。而2017年的「天鴿」，當年於本港西南方掠過，所走的就是「西登」路徑，更帶來嚴重風暴潮。前天文台台長岑智明當年亦指，「天鴿」和香港距離再近20公里，可能會上演「溫黛」翻版。

1. 颱風瑪麗（1960）：

在香港西北偏西約10公里掠過，曾達到十號颶風信號，更創下8號或以上熱帶氣旋警告信號發出時間最長之颱風，長達2日18小時50分。根據天文台網站記錄，有市民憶述風災後長洲沿岸滿目瘡痍，更看到海邊遍地橫屍，狀甚恐怖。

2. 颱風溫黛 (1962)：

在香港西南方登陸，是香港有紀錄以來造成最大傷亡的颱風之一。其「西登」路徑帶來極端風力及破壞性風暴潮，香港天文台發出了十號颶風信號。當時風暴潮令吐露港水位比正常最高潮位再高3米，大量海水被颶風捲入，導致大埔、吐露港、沙田等地被嚴重摧毀。

3. 颱風露比 (1964)：

在香港西南方掠過，香港天文台發出了八號烈風或暴風信號，路徑非常接近香港，但其後因其中心更接近香港並帶來更猛烈風勢，最終達到十號颶風信號。

4. 颱風露絲（1971）：

從香港東南偏東方向靠近，在發出八號東北信號後，風力迅速增強，香港普遍吹起颶風，信號直接從八號升至九號，並很快達到十號颶風信號。

5. 颱風荷貝 (1979)：

在香港西至西北方掠過，亦是香港記錄中具嚴重破壞的颱風之一，香港天文台曾發出十號颶風信號。當時曾一艘貨輪撞向九龍天星小輪碼頭，導致碼頭嚴重損毀。

6. 颱風愛倫(1983年)：

從香港東面靠近再西登，對香港構成極大威脅。天文台在發出八號東北信號後，因其環流巨大且強度持續，信號隨後升至九號，隨著風眼非常靠近香港，最終達到十號颶風信號，並持續長達8小時。

7. 颱風韋森特 (2012)：

在香港西南面掠過，並在香港西面登陸。其路徑被視為典型「西登」，帶來了九號烈風或暴風風力增強信號，部分地區甚至達到颶風程度，並引發風暴潮。後期風力再度急速增強，天文台改發十號颶風信號，並形容「這樣迅速增強的情況，以上述熱帶氣旋來說是史無前例。」。

強颱風韋森特吹襲香港期間，奧海城附近的樹木被吹倒。 ( Ms. Carly Tse 提供／天文台網頁圖片)

8. 超強颱風天鴿 (2017)：

在香港西南方掠過，帶來災難性的風暴潮，造成嚴重水浸及廣泛破壞，香港天文台發出了十號颶風信號。天文台在Facebook以「當年今日」為題發文，指出當日亦適值天文大潮，維港當時錄得自1954年有完整記錄以來第二高的水位（此紀錄其後被2018年的「山竹」超越），風暴潮 導致多區嚴重水浸。

天鴿西登令沿海地方刮起巨浪。（資料圖片）

9. 超強颱風山竹 (2018)：

雖然最終未直接在香港西面登陸，但其巨大環流及偏西的路徑對香港造成嚴重影響，包括持續強風及導致多處水浸的風暴潮，八號以上甚至十號颶風信號持續長達十小時。山竹造成香港超過人受傷，最少60000宗塌樹，其中最觸目是紅磡海濱廣場二座低層，多扇玻璃窗被打碎。山竹也導致交通癱瘓，香港政府在之後連續兩日宣佈停課。

雖然最終未直接在香港西面登陸，但其巨大環流及偏西的路徑對香港造成嚴重影響，包括持續強風及導致多處水浸的風暴潮，香港天文台發出了十號颶風信號。

颱風山竹造成大範圍水浸，連消防員都寸步難行。（資料圖片）

資料來源：天文台YouTube