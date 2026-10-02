日本旅遊｜酒鬼必備！川津來宮神社「飲酒者御守」可保佑平安到家

位於靜岡縣河津町知名河津櫻觀賞景點旁的「川津來宮神社（川津来宮神社）」是前往欣賞河津櫻者都會前往參拜的神社之一。川津來宮神社曾因為在 SNS 上特別的「飲酒者御守（お酒を呑む人の御守）」引起話題，可愛的樣式也讓人想一次全購入。快來認識一下這間賞櫻必去神社及引起話題的御守介紹吧！



千年樹齡的大樟樹

川津來宮神社又名「杉桙別命神社」是位於靜岡縣河津町的知名神社。就位在從河津車站出來前往觀賞河津櫻的路上，所以也是許多人趁著賞櫻的同時會前往參拜的神社。在境內知名的必看景點，便是已有著千年樹齡、幹周（樹幹周長）約有 14 公尺、高度約 24 公尺，被稱為「來宮大人的大樟樹（来宮様の大クス）」。

千年樹齡的大樟樹。（X圖片）

「鳥精進酒精進」習俗

這座神社有著名為「鳥精進酒精進」的習俗，從 12 月 18 日到 23 日，將不吃家禽或雞蛋也不喝酒。這是因為所供奉的神明「杉桙別命」曾經在喝醉酒而被野火包圍時，許多的小鳥將羽毛浸濕來撲滅野火，而拯救了他一命，這項活動至今仍被信徒保留且傳承。

這座神社有著名為「鳥精進酒精進」的習俗。（YT@河津町観光協会）

飲酒者御守／お酒を呑む人の御守

而曾經在 SNS 上引起話題的，就是這個有著清酒瓶造型的「飲酒者御守（お酒を呑む人の御守）」，一共有三種顏色，每一個 700 日圓。其用意跟前面介紹的「鳥精進酒精進」習俗有點類似，都是因為傳說供奉的神明（杉桙別命）喝醉睡在原野裡時被野火所包圍，而被小鳥拯救。因此，這個「飲酒者御守」便是保佑祈求喝了酒後的人們都能平安回家。

商品資訊

■ 商品名稱：お酒を呑む人の御守／飲酒者御守

■ 參考價格（含稅）：700 日圓



「飲酒者御守（お酒を呑む人の御守）」，一共有三種顏色，每一個 700 日圓。（X@kawazukinomiya）

河津櫻期間限定御朱印

川津來宮神社限定的御朱印上，不止有特別繪製的櫻花樹，樹下還有著守護神明安全的小鳥圖案。而切割款的御朱印也是以櫻花與小鳥為主題的式樣，充分呈現了川津來宮神社的神話精神。

河津櫻期間限定御朱印。(JIMDO）

欣賞靜岡伊豆河津櫻時順便帶走飲酒者御守吧！

由於飲酒者御守在 SNS 上的大熱門，所以有點供不應求。由於是限定來參拜者才能購買，如果已經預計要到日本靜岡縣觀賞河津櫻的話，不妨繞到川津來宮神社參拜，觀看境內知名的大樟樹並購入飲酒者御守吧！

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