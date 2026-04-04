日本壽衣穿法為何要左前右後？新娘和往生者同樣穿白衣服代表甚麼

生老病死是生為人都要面對的課題，日本雖然宗教部分與台灣相近，但喪禮卻與台灣完全不同，之前口袋有介紹過日本喪禮流程的文章，這次就來介紹關於日本喪禮中的主角——往生者的「死裝束」，也就是壽衣的服裝解析吧！



日本喪禮往生者的服裝小知識

在日本，亡者所穿的和服稱作「死装束」。但為何亡者要穿著死装束呢？在日本的佛教中，穿著死装束代表著亡者即將起身前往極樂世界的意思。另外也是生者期待亡者可以在沒有任何遺憾的狀態下前往極樂世界的意思。

在日本，亡者所穿的和服稱作「死装束」。（《禮儀師之奏鳴曲》 劇照）

但是，並不是所以日本的亡者都會穿著死装束。死装束主要是日本佛教中使用的服飾，而例如淨土真宗的信仰者就不會穿著上述介紹的服飾。另外，日本神道教雖然不是穿著死装束，但是也是穿著接近神主形態的白色服飾喔。

日本壽衣「死装束」解析

経帷子

亡者穿著的白色和服，上面通常會寫著象徵著佛陀或是菩薩的梵字。

斗笠

亡者頭上戴著的斗笠，讓亡者在前往極樂世界的路上不會受到風吹雨淋日曬等痛苦。

杖

在前往極樂世界的路上，支撐著亡者可以順利前進的拐杖。

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白足袋＋草鞋

跟一般生者所穿的和服一樣，需要背上白色的足袋以及草鞋。

頭陀袋

掛載亡者脖子上的袋子。

六文銭

代表著亡者使用的金錢。會在亡者入棺的時候，放在頭陀袋裡面。

数珠

即是念珠。使用念珠讓亡者雙手合十，代表著亡者沒有任何煩惱，功德圓滿前往極樂世界。

三角頭巾

大家常常可以看到在日本鬼故事裡面出現，頭戴著三角頭巾的幽靈的那個三角頭巾。但其實現在亡者在入棺時越來越不會佩戴三角頭巾。

手甲

很像護腕的配件。一手配戴一個，長度大約從上腕到手腕或是手背。

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腳絆

類似護腳的配件。也是一腳配戴一個。

下圖是入棺後的示意圖。

入棺後的示意圖。（節目截圖）

死装束的穿法

大家一般在穿著和服（或是浴衣）的時候，如果穿成左下右上的時候，會被說是亡者的穿法對吧！（右前是生者的穿法；反之，左前是亡者的穿法）

但是為何亡者的和服（経帷子）穿法是左下右上（左前）呢？其實在日本也有很多說法，其中最讓大家相信的說法是：因為生者跟亡者是完全相反的存在，所以為了區別生者及亡者的不同，在和服的穿著上採用左右相法的穿法。

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最後，為何亡者的和服（経帷子）跟花嫁和服：白無垢一樣是全白的呢？日本自古以來，紅白這樣的配色有著特別的意思。紅色代表著小嬰兒，所以日文的小嬰兒叫做「赤ちゃん」。而白色則代表著死亡以及離別的意思（白無垢的白色代表著純潔的白，以及捨棄以往娘家色彩，以全白的姿態染上夫家色彩的意思）。

以上簡單介紹了日本亡者的服飾，不曉得有沒有大家對於亡者的服飾有沒有增加一些認識呢？

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