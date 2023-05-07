韓國都市傳說超恐怖　晚上唔好去首爾玉水站　這一個與香港有關？

除了泰國和日本的恐怖電影之外，韓國恐怖電影也在近幾年很受歡迎。在2018年4月上映的《瘋人院逐個捉（台稱：鬼病院：靈異直播）》取材是韓國有名的三大靈異凶宅之一。



每個國家都有着自己的都市傳說，日本有裂口女，台灣有紅衣小女孩，香港有辮子姑娘等等，韓國的都市傳說你又有聽說過嗎？

韓國5個最著名的都市傳說，唔少有拍成電影電視劇，仲有一個主角係香港人？！👇👇👇

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1. 處女鬼

看名字就知道這個就是還沒破處並含恨死去的年輕女鬼。當她出現的時候，只會看到一頭長髮披在前面，而且身穿着染血的白色韓國服裝。由於在生前已經到了適婚年齡仍未嫁出去或者破處，死後就會化身為厲鬼在人間徘徊。

處女鬼最痛恨見到一對新人步入禮堂，看到他人就會眼紅，所以他們都會以染血白衣，一頭亂髮的形象出現，然後危害新婚夫婦。當然，民間流傳如果處女鬼能與處女男冥婚，這樣會讓他們早日投胎。

以處女鬼為題材的韓國電影有《魅厲哭聲（台稱：夜半鬼哭聲）》，還有劇集《我的冤鬼女友（台稱：Oh 我的鬼神君）》和《再見媽媽又再見（台稱：哈囉掰掰，我是鬼媽媽）》，有興趣的人可以去看看到底處女鬼長什麼樣。

2. 香港婆婆

根據傳說，在80年代末有個很喜歡貓的婆婆經常乘搭飛機往返香港和韓國。一次，因為飛行航班出了事故，香港婆婆也在這次意外中死了。婆婆的貓為了要救主人，將自己的靈魂給了婆婆，所以婆婆就變得半人半貓的樣子，而婆婆的靈魂則一直在韓國到處遊蕩。

有說經常在外遊蕩不回家或者熬夜不睡覺的人就會遇到她，如果不幸遇到婆婆，對她說話一定要每個句子加上「香港」二字，不然就會被帶走。另外，婆婆有個特殊技能，在短短10秒裏就可以跑100米，只要被盯上就逃不掉了。

3. 三豐百貨公司

三豐百貨公司倒塌事件發生在1995年，據說發生這宗倒塌事件前曾有特殊事件發生。

倒塌事件發生的那天，一名母親帶着孩子去三豐百貨公司購物，逛了一會兒後，孩子就一直吵着要回家。媽媽以為孩子想要玩具，所以就答應逛街後會給他買玩具，但是孩子一樣鬧脾氣不依，最後媽媽被逼着要帶他一起離開百貨公司。一回到家，媽媽打開電視就看到即時新聞報導：三豐百貨公司倒塌。孩子看到這一則即時新聞就對着媽媽說：我就說要趕快走。媽媽對此感到非常震驚，問他為何知道要趕緊離開，孩子說：在百貨公司裏的每個人都被一個身穿黑色衣服的男子，以黑色的繩子綁着了脖子。

後來經過審查，發現三豐百貨明知這一座高樓是違法建造，而這一次的倒塌造成502人死亡，是世界上第二嚴重的倒塌事故。有關集團總裁明知故犯卻只是被判了7年的有期徒刑，讓死者家屬非常憤怒。

倒塌事件後，這裏頻頻傳出靈異事件。曾經有男子在下班時分看到有一群人手拿着一樣的紙袋，爭先恐後地往某處衝去。回到家後，男子向妻子描述該景象和紙袋上的標誌：三個圓形疊成三角形，妻子聽完後驚呼：那是三豐百貨公司的標誌啊！曾有數部韓劇都以這一宗倒塌事件為題材，如：《我是遺物整理師》、《請回答1994》、《Argon》等等。

4. 吃人浦項M公寓

這個真實事件發生在1991年的韓國慶尚北道浦項市裏的一座公寓社區112號樓。在這一座公寓建造期間，曾經發生多宗離奇命案，而且全部死因都是心臟麻痹，不管是大人或小孩都死於同樣原因，而在死之前都必定會遇到一個女子。

其中一則死亡事件發生在1401號的夫婦身上。這一對新婚夫婦每一天早晨都會一起出門慢跑，就在某天清晨與往常一樣出門慢跑。兩夫妻邊慢跑邊聊天，突然丈夫就停下了腳步，而妻子則沒有發現繼續往前跑，直至十多公尺後才回頭望向原地的丈夫。只見丈夫對着空氣自言自語，妻子覺得很奇怪，明明不見有人，到底丈夫在和誰說話，還一臉微笑地打招呼。

回到家後，兩人為此吵了一架，因為丈夫認為遇到了同公寓的1301號鄰居，禮貌地打招呼是應該的。但是妻子堅持沒見到任何一個人，應該是丈夫一早犯傻，精神狀態不佳，結果吵了一架後各自上班去了。妻子後來認為不應該為了小事對丈夫發火，便在下班後買了丈夫愛吃的菜討丈夫歡心。結果到家時，發現門口是開着的，一進門卻發現丈夫躺在地上睜大着眼睛失去了呼吸。在鄰居的幫忙下，妻子勉強傷心欲絕地辦理好丈夫的後事，才想起之前丈夫遇到的1301號女子。就是遇到了這個看不見的女子，丈夫才會離奇出事。

除了這一件事之外，許多人遇到了這個奇怪女子後，都會在三天內死亡。因此，在這裏遇到女子打招呼千萬別以為飛來豔福，很可能是個禍啊！住在這裏的民眾後來因為死亡事件一直發生，因此到法院發了請願書，卻因為沒有科學根據而草草結案。最後，他們唯有向W建設公司提出抗議，民眾成功得到賠償。隨後這一棟樓也被廢棄了，就再也沒有離奇死亡事件發生。

5. 玉水站自殺事件

這是另一宗源自真實事件的都市傳說，而且大部分韓國人都知道這個真實事件。

韓國玉水站就在橘色三號線，曾經有個男子在晚上準備乘搭末班車，結果看見一個彷彿喝醉了的女子，披着頭髮在那裏手舞足蹈。男子覺得這個女子太奇怪了，就將她的奇怪行為拍下上傳到網絡論壇，網友紛紛留言叫他去拍攝女子的樣子，所以他也真的拍下照片上傳，引來了大量網民的熱烈討論。

被人拍攝了影片和照片，這名女子依然手舞足蹈，而且越來越靠近月台的邊緣，快從月台掉下。就在男子不以為意的時候，女子的頭敲到了牆邊，額頭開始流血。男子也將這件事放上論壇，有許多人勸他不要接近這個奇怪女子，她很可能是鬼；也有人說她很可能被幽靈引去跳軌，她一直想要擺脱。

看到這些留言，男子開始覺得太恐怖了，但是又不懂該怎麼辦。就在這時，女子突然不見了，男子也為這個女子擔心，所以就沒有再回應論壇裏的訊息了。就在隔天，報章上刊登玉水站發生一男一女跳軌自殺事件，許多人都認為他們應該是戀人殉情，但經過調查後卻發現這兩個人完全沒有任何關係。因為這一宗新聞，玉水站到了晚上就沒人敢來這裏乘搭地鐵，民眾都會選擇到其他地鐵站都不會來這裏以避免出事。

韓國的都市傳說實在是太真實了，尤其是後面的三個實在是太恐怖了！

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