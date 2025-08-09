你曾被哪一個騙過？8個從小聽到大的都市傳說：筷子拿愈遠嫁愈遠

長輩真的是很奇妙的生物，總是對我們有很多不明所以的警告。



除了「紅包錢我幫你存起來長大再給你」這樣的漫天大謊，街星也整理了8個從小被嚇到大的媽媽警告，不知道哪個你最有感？

用手指指月亮會被割耳朵？整理8個經典從小聽到大的都市傳說，打破你的打破童年迷思（點擊放大瀏覽）▼▼▼

筷子拿愈遠會嫁愈遠？8個經典都市傳說整理（01製圖）

1. 指月亮會被割耳朵

雖然這篇是都市傳說，但是街星編輯部在討論這篇議題的時候，這個是大家最有感的，不少編輯都表示自己真的因為指月亮後，耳垂與脖子連接處就會有一道傷口！雖說如此，但科學的說法是因為洗完澡後該處比較容易忽略沒擦乾，加上氣候潮濕，就很容易濕疹而有傷口。

2. 紅筆寫字會折壽

這個相信也很多人聽過，而且大部分的人也都會很有默契的不拿紅筆給對方簽名。

3. 留飯粒長大會娶/嫁麻子臉

小時候總是匆匆忙忙把飯扒完就想去看卡通，婆婆總會唸出這句經典台詞，不知道長大後的你有娶/嫁麻子臉嗎？

4. 吃雞爪會撕破書

每次看大人大啃雞爪想分杯羹，都會被說小孩子不能吃雞爪會把書撕破，但現在想想，大人只是想獨吞好吃的雞爪滷味吧？

5. 筷子拿越遠會嫁越遠

拿筷子的方式是很多長輩很注意的細節，姿勢不正確都會被糾正，拿太後面都會被警告長大會嫁很遠，但長輩有沒有想過，或許我們其實挺想遠嫁的？不過也有不少網友分享自己真的因此嫁超遠！

6. 晚上吹口哨會招來好兄弟

晚上吹口哨都會被大人嘖嘖警告，說會把好兄弟引來，長大後不用大人警告，別說晚上吹口哨了，半夜起床上廁所都會嚇得渾身發抖。

7. 看別人洗澡會長針眼

小時後電視出現比較裸露的畫面或者不小心看到別人洗澡，父母都會說不要看不然會長針眼，但長大完全明白針眼真的只是眼睛沒有清潔徹底或者作息不正常而導致的眼睛痘痘，跟看到裸露畫面毫無關聯，我想只是因為父母尷尬而用警告來遮掩吧。

8. 晚上剪指甲父母會折壽

這也是一個挺常見的都市傳說，但是似乎也無法驗證，也沒有科學的解釋，就端看自己相不相信了。

以上8個從小被恐嚇到大的警告哪個你體驗過？

