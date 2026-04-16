日本機場推限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客起飛前排隊還要喝一口
撰文：聯合新聞網
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打開水龍頭竟然不是水？日本香川縣高松機場推出限定「烏龍麵高湯水龍頭」，讓旅客在登機前也能再喝上一口地道高湯，創意設計掀起網友熱議，不少人直呼「實在是太會營銷」，特地排隊只為親口再嚐香川在地風味。
一名旅客在Threads分享，表示自己托運完行李後，在二樓全家便利商店（FamilyMart）旁的角落發現這個設計，上頭標示為「空港高湯」。
只要打開水龍頭，就能盛出一杯由鰹魚、昆布與小魚乾熬製的香川風烏龍麵高湯。貼文曝光後短短五天吸引逾15萬次瀏覽，不少網友驚嘆：
「第一次看到這種水龍頭」
「夏天還有冷湯版本，超清爽！」
「喝了好幾杯停不下來」。
也有人笑說：
「難怪排隊時一直聞到湯味」
「早知道多帶個保溫瓶」
「逼人再飛一趟的節奏」。
根據高松機場公告，目前館內設有兩處可品嚐「烏龍麵高湯」的地點，國際線出發大廳提供熱湯版本，國內線則有冷湯口味（暫時休止中）。
熱湯以鰹魚、昆布、小魚乾調配而成，冷湯則採用香川在地烏龍麵店配方，供旅客在登機前免費試飲，分量有限、用完為止。網友直呼這是「最懂營銷的機場」，把在地特色玩出新高度，紛紛留言：
「連離開的最後一刻都能被香川的烏龍湯包圍，真的太會」
「這樣還能離開香川嗎？不如直接定居算了」。
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