巴菲特的財富也是這樣來！想提高獲利能力「一關鍵」創造巨大差異

假設小安 25 歲起每個月投資 3000 元，連續投資 10 年就沒有再投入本金；小英比較晚接觸到投資觀念，35歲才開始每月投資 3000 元，但持續投入到 65 歲。2 個人都投資了 10% 年化報酬率的商品，你覺得哪個人在 65 歲的時候，會擁有比較多資產？



如果以本金來看，小安有 36 萬，小英雖然比較晚開始，本金卻超過 100 萬，感覺理當是小英擁有較多資產。但事實是，小安在 65 歲的總資產，比小英多出 68%。小安在投入較少本金的情況下，能擊敗投入資金較多的小英，「複利」幫了大忙。

簡單來說，2 人都投資年化報酬率 10% 的商品，在 35 歲這年，小安已經累積超過 63 萬的資產，光是每年 10% 的複利，就可以多獲得 6 萬 3000 元的本金；即便小英主動投入每年 3 萬 6000 元的本金，不但追不上已累積 63 萬資產的小安，每年再投入的資金也少於小安本金所產生的 10% 獲利。

《一年投資 5 分鐘》指出，光是「提早開始」，就能讓投資人需要投入的本金產生巨大差異。 這說明了，即使你是本金較少的投資者，只要趁早投資，就可以透過時間彌補本金的不足。

複利鐵三角：本金、利率、時間

複利一開始看似沒有特別過人之處，但隨著時間拉長，資產產生的變化會讓人覺得驚喜。以現年 92 歲的股神、全球 10 大富豪之一華倫．巴菲特（Warren Buffett）為例，他 95% 的資產，都是在 60 歲之後才獲得的，正說明了複利需要透過時間，才能讓這股力量發揮到極致。

《一年投資 5 分鐘》表示，複利的鐵三角就是本金、利率（年化報酬率）以及時間，確切的公式是：

財富＝投入的本金 x 年化報酬率 ^ 時間（年分）。

從這個公式來看，要讓財富最大化，取決於本金的提升跟投資的複利成長。也就是，先花費時間投資自己、提升個人價值，以獲取更多的主動收入，再透過投資理財獲取被動收入，等待複利成長，就能加速資產累積。

如果你拿到扣除勞健保的薪水後，還要付房租、孝親費、生活費、交通費就所剩無幾，那麼「儲蓄」會是你最重要也最艱難的一步。因為你可能會認為，既然存不了多少錢，不如就活在當下，好好犒賞自己。

其實，只要調整一個思維，就能存下錢。大多數的人想法是「收入－支出＝儲蓄」，所以當開銷大於或等於收入，就會存不了錢；不過，一旦調整支出的順序，變成「收入－儲蓄＝支出」，先決定要存多少錢，剩下的才能花用，這意味著把資產留給未來的自己。

有了資本之後，該如何選擇投資項目？人們總是想要透過高報酬的投資方法賺錢，但要靠高報酬賺大錢的前提是，本金要夠多，否則投資獲得的收益其實不會太多。

本金猶如起跑點，越多離終點越近

在投資這條跑道上，一開始投入的本金代表起跑點，在相同的賺錢能力（年化報酬率）之下，如果你的本金比別人還多，即使跑道終點相同，因為你的起跑點比別人近，所需要的時間就會明顯縮短。

以同樣要達成 100 萬財務目標為例，不同本金投入到年化報酬率 8% 的產品裏，10 萬本金需要 30 年、30 萬本金需要 15 年多，50 萬本金只需 9 年就能達標。《一年投資 5 分鐘》強調，本金帶來的投資效益不是一次性的，每一次的複利都會讓本金變得更巨大，而變大的本金在下一次的投資歷程中，又會因為複利額外產生的收益變得更胖一點。

巴菲特曾在 1977 年的股東信中，分享了他為甚麼喜歡價值投資：

只要價格合適，我們願意持有嚴選企業非常大比例的股份，但這既非我們有意接管公司，也不是我們預見股份收購或併購，而是我們預期這些公司卓越的經營成果，長期下來會轉化成相對應的市場價值，以及派發給公司擁有人的股利，無論你持股多寡都一視同仁。 巴菲特

《複利的喜悦》指出，投資股票為一般投資人提供了許多好處。首先，對一箇中產階級來說，可以只用一小筆資金，就能部分擁有一間公司。再來，你可以透過分散投資，把風險降到最低。如果你只擁有一間公司的股票，所有獲利都只維繫在一間公司身上，但投資人任何時候，都可以擁有 10 到 15 間自己心目中覺得績優公司的部分股權。

一般來說，投資者在股市的目標都是低價買進、高價賣出，這個策略聽起來毫無奧妙之處，但實際執行起來卻不容易。因為人有「損失規避」（loss aversion）心理，在面對同樣金額的損失和收益時，會較難以忍受損失，所以在股價下跌時，常會認賠殺出，錯過了低價進場的時機。

持有股票時間達5年，獲利機率超過 80%

不過，如果投資者願意保持耐心，將投資時間拉長到 5 年以上，財富就會距離你越來越近。

《一年投資 5 分鐘》建議，如果投資者無法精準賣出及買入，長期持有即可，因為投資市場是一個讓賭客賺錢的良心賭場。回顧台灣加權報酬指數，從 2003 年 1 月 1 日的 4524.92 到 2021 年 8 月 31 日的 34530.01，年化報酬率為 12.19%。雖然市場有漲有跌，但只要投資人堅持留在市場，他就能獲得甜美的報酬。

價格的短期波動是我們在長期投資中要面臨的最大挑戰，但其實只要長期持有，不要試圖離開市場，就能得到好結果。根據美國市場 1928～2020 長達近 100 年的區間，如果持有資產的時間只有一天，人們有 52% 的機率會賠錢，但隨著持有時間增加，虧損的機率就會隨之下降，甚至，只要你持有的時間達到 5 年，獲利的機率就超過 80%，而且持有的時間越長，虧損的機率越低，賺錢的機會越高。

一旦離開市場，或許有機會避開損失，但也可能錯過未來上漲的時機。《慢慢致富》指出，一開始就該做好資產配置，把投資組合裏的股票、債券、現金及其他投資的比例分配好，比如股票 55%、債券 35%、現金 5%、其他投資 5%，然後時不時檢查一下，確保維持相按年例。

當股價上漲時，你手中的股票價值也會跟著上升，這時你的股票佔比可能會超過 55%，你就應該脱手一些股票，讓這部分的佔比回到原先設定的目標。這個調整投資組合佔比的過程，被稱作「再平衡」（rebalancing），這個習慣的養成對理財來說非常重要，因為它會強迫你執行逢低買進、逢高出售的原則。

除了長期持有，持續投入也能戰勝短期波動。《一年投資 5 分鐘》強調，要實實在在享受複利的報酬，本金大小對於資產變化差異將會非常顯著，除非你已經累積相當的本金，否則一定要持續投入，讓小雪球滾成大雪球，更快財富自由。

時間是你的朋友，衝動是你的敵人。Time is your friend, impulse is your enemy. 指數基金之父約翰．伯格（John Bogle）

