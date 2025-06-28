億萬富豪也有惰性、缺點！他們靠「6個好習慣」累積成功你也可以

企業家、TED 演說家拉斐爾．巴齊亞（Rafael Badziag），花 5 年時間訪談 21 位白手起家的億萬富豪，了解他們成功的原因。這 21 位企業家分別來自 13 個不同國家，分佈在各行各業，有的從事連鎖餐飲業、有的從事軟件通訊業、也有玩具製造商與汽車材料製造廠。他發現，儘管這些成功人士都有自己獨特的怪癖與堅持，國籍與產業也差異甚鉅，但他們都奉行着 6 個生活習慣，日復一日堅持這些生活原則。



你可能會想，即使培養這些習慣也未必能成為成功人士，但是正如《複利效應》中談到，每個企業家取得成功的背後，是由一連串微小而正確的決策構成，在時間累積下，能展現強大的爆發力。

習慣成就人生高度！成功者都有６個好習慣，今年你也來養成吧

1. 早起，把握思慮最清晰的晨間時段

21 位成功人士都提到自己習慣早起，起床時間平均是早上 5 點 30 分。因為早晨是身心最清爽的時刻，可以讓自己不受外界打擾，安靜思考與做事。

澳洲前 5 大玩具製造商 Moose Toys 行政總裁曼尼．斯圖爾（Manny Stul）分享，他在 20 多歲時也經常睡到中午，但他把健身作為起床動機，靠着跟朋友一起上健身課，與夥伴互相砥礪，改掉睡太晚的習慣。斯圖爾表示，一開始還需要用鬧鐘，但兩、3 個禮拜後，時間一到他就自動起床運動，再開始一天的工作。

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2. 養成慣例與日常儀式，提高專注力

受訪的成功人士都有養成宛如宗教儀式般的晨間慣例，包括早起運動、閱讀、獨處思考、靜坐冥想。

韓國最大即時通訊軟件 Kakao 創辦人金範洙表示，「我通常在晚上 11 點 30 分就寢、早上 5、6 點間起床。起床後我會花 30 至 40 分鐘散步，然後回家淋浴、與家人吃早餐，這段時間我會深思很多事情、組織許多想法，事情在此時會變得條理分明。」

早晨完成這套慣例，讓他們踏進辦公室，就能全心投入工作。在着手工作前，成功人士會先全盤掌握所有事情，他們會與核心幹部交談、巡視辦公室，或者查核數據，以了解是否有重要事項需要他們立即關注。

全球前十大汽車零部件供應商麥格納國際（Magna International）創辦人法蘭克・史莊納（Frank Stronach）訪談表示，「在事業規模還小時，會先進工廠。當事業越做越大後，則會先問秘書：『有新的事情嗎？有任何緊急的事情要處理嗎？』然後與執行委員會開個會。如何展開一天的工作，取決於你事業的發展階段。」

3. 規律運動，鍛鍊身體與意志

巴齊亞指出受訪的企業家中，多數人都熱愛早起運動，而且所有人都經常運動。藉由運動，能夠學習到運動家精神與公平競爭，而且還能讓你更有自信、學習激勵自己。

運動服飾品牌 Lululemon 創辦人奇普．威爾遜（Chip Wilson）曾是游泳選手。他曾自述，游泳佔據他人生很重要的地位，除了游泳，他也熱愛各種運動，曾挑戰鐵人三項、壁球與慢跑。

威爾遜說，這些習慣讓他學習運用正念、更能專注當下。他在 32 歲罹患肌肉萎縮症，他不僅用運動抵抗病魔，還培養強大的心智，「我想知道，究竟是我的意志強大，還是身體強大。」

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4. 閱讀傳記、商管類書籍

即使工作再忙，成功人士也會抽出時間每天閱讀。成功人士最喜愛閱讀的書類是名人傳記，巴西最富有的投資人利瑞歐．帕里索托（Lírio Parisotto）在訪談中表示，「我對不同時代的人如何賺到人生第一桶金很感興趣。看他們如何從一無所有，憑着實踐種種想法，賺到第一筆百萬美元，讓我覺得非常欽佩。」

成功人士閱讀榜單上的第二名是商業書籍與商管類雜誌。全球建築設備供應商龍頭阿利塔德集團創辦人阿利塔德（Mohed Altrad），就用閱讀學習如何做生意，「我一邊試錯一邊實做。不論是哪方面的商業書都讀，也不管是否暢銷，我就會買來跟着它學習。」

5. 經常思考

成功人士每天會撥出時間獨處思考，有些喜好靜坐與冥想，有些則在運動或從事其他活動時思考問題。

6. 保持紀律：嚴以律己，克服弱點

巴齊亞說，受訪的億萬富豪是他畢生所見最有紀律的一群人。他們對自己的標準極高，也用相同態度對待身邊的人。

運動場上，唯有持之以恆、有紀律地訓練自己，才能贏得好成績。商場上也是相同道理，只有紀律地專注於需要做的事情，才能事業有成。不過這些成功人士也是一般人，有每個人都有的惰性與弱點，但成功人士深知自己的弱點，不會放任自己讓惰性牽着走，而是努力鞭策自己克服這些弱點。

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