上司缺乏安全感是控制狂？別急於遞信　5招職場自保策略化解危機

有句話說，「人們不是想要辭職，而是想要離開主管。」



對員工來說，和同事之間的問題，就算再苦惱都是可以解決的；但要和一個「問題主管」打交道？那幾乎是難如登天。其中，又以沒安全感、缺乏自信的主管相處起來最棘手。多數情況下，員工不是換部門發展，就是辭掉工作。

然而，萬一真的遇上了，倒也不是聽天由命，自認倒楣。工作者想在職場上站得穩、站得久，學會察覺主管的可疑跡象是很重要的。正所謂：「知己知彼，百戰不殆。」及早發現便能提高警覺，保護自己，做出有利的應對方式。

五招策略應對「問題主管」化解職場生存危機（AI製圖）

五招策略應對「問題主管」化解職場生存危機👇👇👇

愈沒安全感就愈獨裁！將屬下視為潛在敵人

根據美國《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）報導，沒安全感的主管有強烈的控制欲，這類型主管為了維持自信，使用各種手段來對他們的直屬員工進行控制。以下是幾種常見的類型：

一、他們會對屬下進行微管理（Micromanagement）

缺乏安全感的管理者不信任團隊成員的判斷力，對所有事情都過度參與、或削弱成員的決定，以保持權力感和重要性。組織心理學家勞拉．加拉赫（Laura Gallaher）表示，「如果你的主管對自己的能力不夠自信，你會看到他們在控制上變得僵化。」

二、他們會將屬下的工作成果歸功於自己

職場專家琳恩．泰勒（Lynn Taylor）表示，

缺乏安全感、沒自信的主管，會透過竊取員工的想法來支撐自己。

並且，他們會感受到人們成功的威脅，而將屬下視為潛在的敵人。他們可能會試圖控制你和其他團隊之間的交流與接收的訊息，進而局限其他人對你的了解，以及你對部門的貢獻程度。最壞的情況是，他們可能會阻礙你晉升，「最終，他們不希望你獲得成功，因為他們備感威脅。」

三、他們面對挑戰也會過度反應，阻礙合作和共識建立

沒安全感的主管對自己的能力感到不確定時，當你提供反饋意見，他們可能會封閉自己，並且大發脾氣。職場培訓公司 C-Track Training 創辦人羅瑞斯．布朗（Lawrese Brown）表示，

當人們感到不安全的時候，合作就會減少，共識建立也會減少。

與這類型主管共事，可能會讓下屬變得小心而過度警惕，避免問他們問題或觸動他們。

四、他們可能因為不信任自己的判斷力，而避免提供意見或者做決定

因為不信任自己的判斷力，甚至不自覺會為自己保留一個可以拖延的理由，特別當事情進行不順利時。然而，這樣的行為並不能使他們成為有效的領導者，也會導致團隊因為延遲決定而蒙受損失。

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主動聯繫、適時讚美主管，也不忘肯定自己的成就

沒有安全感、缺乏自信的管理者，背後成因有很多，包括恐懼、擔憂，甚至是與其頂頭上司之間的關係。雖然工作者一般狀態下不至於被特別針對，但主管的不安全感卻可能成為一種陰影，影響你在公司的發展，讓你的工作環境充滿壓力而且效率低落。該如何應對這種類型的主管？以下是提供給你的策略。

一、主動跟主管保持定期聯繫

沒有安全感的主管往往透過他們自己的擔憂和感受，來扭曲看到的事實。你可以主動向主管提供資訊，來轉移他的負面注意力。例如每周發一封email，列出你的工作重點和各項進展，以及達成的成就。藉由這樣的方式，讓你的主管感覺獲得資訊，並且與你的成功相連。同時贏得他的信任，向他表明，你可以獨立工作，而且不會背叛他。

二、適時強調你明白他是主管

當你的主管感受到你的威脅，甚至擔心你會取代他的工作時，你可以透過徵求他的意見或許可，來達到這個效果。例如，你可以說：「我預計按照我們討論的下一步，來進行這個項目，這樣可以嗎？」或在會議中表達：「我尊重老闆的決定。」此外，主動與他分享機會，這麼做可以讓他知道你是團隊合作者，而非競爭者，讓他更有理由信任你，不再將你視為威脅。

三、關注主管的正面特質

放大他人擅長的事情，有助於減少他們對自己不擅長的事的關注。你可以回想主管有哪些積極的特質或技能，這麼做有2個好處，除了找出你能向他效仿學習的地方，同時也讓你有機會讚美他，進而增加他的自信心，克服內心的不安全感。

四、關注自己的優勢

遇到沒有安全感的主管，可能使你很難從他那裡得到積極的反饋與認可，此時，你可以透過定期檢視工作狀況來追蹤自己的成就。例如每周末，寫下你認為工作上做得好的事情、你學到什麼，以及你想要挑戰的事情。並且進一步利用這些反思來為自己設定目標，並且慶祝自己的成功。隨著時間推移，你可以回顧這些資料，來提醒自己的貢獻與成就。

五、建立人際網絡

最後，與其他部門同事或主管建立好關係，可以幫助你獲得工作中成長所需的洞察力和支持。比如參加公司活動或辦公室午餐，藉此提高你在公司被其他部門看見的機會。

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