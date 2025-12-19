同樣高薪要輪班 為何工程師爆肝機師卻沒事？內行點破2殘酷關鍵
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
科技業工程師及航空業機師同樣高薪水、需輪班，但外界看法卻截然不同。一名網友好奇，常聽到工程師長時間輪班對身體不好，久了可能出現慢性病，甚至有爆肝的可能，反觀機師也常輪班卻沒有這些說法。貼文一出引發討論。
工程師、機師都要輪班 但卻常只聽到工程師爆肝
該名網友在PTT上發文指出，網路上常討論科技業工程師輪班，久了身體會出現慢性病，甚至有爆肝的危險性，不過反觀同樣需要輪班的機師，卻鮮少出現爆肝的情況。
內行人曝2關鍵：工程師輪班採責任制
貼文一出掀起討論，多數鄉民認為工作性質截然不同：
「機師只有起降要操作，平時飛機都是自動操作，飛行當中補眠就好」
「畢竟現代客機有自動駕駛，除非塔台叫你改路線和高度，不然其實很閒吧」
「機師開長途，可以輪流睡覺」
「不敢讓機師爆肝啊，摔飛機你負責？」
「人家有自動航行，你有自動修機嗎？」
不過，也有人表示機師行業有嚴格規定時數，再加上會定期做健檢：
「所有機組人員都有嚴格的時數規定，休息時間不夠不能上班就是不能上班，一定要call待命組員，工程師你試試看工時超標會不會有安全人員禁止你疲勞上班」
「法令規定機師不能過勞要睡覺，工程師要輪班責任制，兩者法令與文化潛規則不同」
「下班就是真的下班，工作時間規定的很死」
「會啊怎麼不會，只是體檢沒過會汰除，不會讓你死撐」
「 機師40歲以後半年要體檢一次，而且身體沒保養好會失業」
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】