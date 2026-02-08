小時候被逼學「沒用才藝」長大超有用？不只是游泳　這項更能自救

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會安排各種才藝課程。



近日，一名原PO在Threads發文指出，看到許多人抱怨小時候學了各種「沒用的才藝」，因此好奇詢問：

有哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過的？

這個問題引發討論，也讓人開始回想起童年的才藝經歷。

文章指出，大家都在抱怨小時候學過最無用的才藝，那請問有什麼才藝是讓你覺得「好險有學過」的？

不少網友分享自己經驗，

「小時候，老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，導致於我現在講歪理一堆都不會輸」

「鋼琴，鋼琴神奇的不會忘，練過的曲目，隔了40年還是會彈」

「演講，長大之後比較不怕在大家面前講話」

「雖然不是才藝，但我覺得家政課學的縫紉很實用，小的縫補都可以自己處理」



最多人點名3種技能，分別是跆拳道和珠心算及游泳，

「跆拳道……在學校遇到霸凌時，只是做了幾個暖身動作防備時，對方就不太敢靠近然後就離開了」

「高中跆拳道，25年前當兵入伍+剛下部隊很菜時，跑3000可以跟得上大部隊還不太喘」

「跆拳道欸，有次汽車酒駕往我正面開過來，下一秒我已經站在路邊，身體記憶直接跳車但腦袋沒有這段記憶」



認為學珠算有用的人表示，

「心算，買東西算打折什麼的超快」

「珠心算，考到比老師更高的段位，大家都說我是行走的計算機」

「珠心算超好用啊！學到9段～出國買東西換算匯率，湊免稅快又方便」

「珠心算！現在對數字邏輯超有概念」



還有人覺得游泳也很必備，

「建議游泳一定要學好，至少能自救，然後水域觀念要有，每年太多人意外殞命了」

「游泳，雖然我游得超慢，但我因此不怕水、也喜歡嘗試各種水上活動」

「游泳幸好學了，求學階段直接獲得免死金牌，游泳課都在跟隔壁聊天要考試直接拿一個滿分」



同場加映：大學生18個成就你解鎖幾多個？飯堂開餐=劣食家、祈憐者愛求一事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

「即日起」不是今天？特價品多付近400元才驚覺 網傻眼：另類詐騙

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】