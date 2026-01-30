新加坡女DJ日本AV爆紅「激戰西方男優」　揭最大差異：真的蠻暈的

來自新加坡的AV女優蘇櫻花（Sakura Soh），一步步衝向國際，應邀登上在拉斯維加斯舉辦的「AVN Awards」，並且舉辦簽名會，直呼當下既興奮又像在作夢。只是工作行程滿檔，讓她哀怨表示是馬不停蹄地工作，完全沒有時間觀光。



接連與日本、美國的團隊合作，她表示日本AV男優普遍較為內斂，拍攝時更著重技術層面，反觀西方的AV男優則相對開放自然，為片場帶來不同的活力。至於有無難忘的經驗？她笑說其實交手過各式各樣的男優：「我其實很享受和兩邊合作，因為能從完全不同的工作方式中學到很多。只能說滿暈的，有多暈，來看我作品就知道。」

新加坡DJ蘇櫻花極具人氣，在Instagram便有逾149萬追蹤者，一步步衝向國際。（IG@dj.sakuraaa___）

更多新加坡DJ蘇櫻花Sakura Soh的照片：

「AVN Awards」素有「成人奧斯卡」之稱，但她多次感受到團隊對東方的刻板印象：

我希望讓他們看見，不只是單一形象，我們有多元文化、力量，也能勝任任何角色。

而面對那些傳私訊說想走向國際卻感到害怕的年輕女孩，蘇櫻花直言這條路並不如外界想像中輕鬆：「光拍片是不夠的，要學會推銷自己、經營社群，找到最適合自己的品牌方式，也要記得存錢。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】