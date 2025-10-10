一年買2款遊戲就贏96%美國玩家？揭遊戲市場「超佛系」消費真相
市場調查公司Circana的執行董事兼遊戲業分析師Mat Piscatella，近日在Bluesky上發佈報告稱，美國約有三分之一的玩家完全不購買任何新遊戲，63%的玩家每年只買兩款或更少的遊戲。
本文所指「新遊戲」僅指非二手的新品，涵蓋PC、家用遊戲機與移動平台，詳情如下：
每月購買一款或以上新遊戲的玩家僅佔4%；
33%的玩家完全沒有購買行為；
12%的玩家一年買一款左右；
18%的玩家半年才買一款；
22%的玩家每季度會買一款；
10%的玩家每月會購買一款；
如果你在9月買了《空洞騎士：絲綢之歌（Hollow Knight: Silksong）》和《邊緣禁地4（Borderlands 4）》，那麼恭喜你已經超越了96%的美國玩家。
那麼你一年會買幾款遊戲呢？
