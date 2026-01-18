買原價就輸了！這神級工具追蹤各遊戲售價　Pro版隱藏功能更吸引

以往我要購買PS5遊戲時都會先去「PS Deals追蹤PS4/PS5數位版遊戲歷史價格變化，在降價時收到通知」查詢一下價格資訊，除非是自己計劃中想第一時間玩的遊戲，不然都會等待價格來到「史上最低」或是進入遊戲目錄時才會購入。



如何知道遊戲有沒有特價呢？PlayStation收藏清單會在遊戲出現優惠折扣時推送通知，也可利用服務追蹤遊戲、即時接收降價通知。

遊戲玩家必備：PSprices跨平台價格追蹤工具

本文要推薦「PSprices」是一個愛好遊戲的玩家一定要知道的遊戲價格追蹤工具，可追蹤PS5、PS4、Xbox、Switch、NS2、Epic Games、Steam、App Store等各種平台上超過 50000 款遊戲價格資訊！自訂自己的願望清單、遊戲庫，將遊戲加入後降價時自動以Email、瀏覽器或Telegram推送即時通知，不用擔心錯過任何優惠，也能夠大幅節省在遊戲上的花費！

PSprices也會有每個遊戲的價格變化歷史圖表，以及查詢不同國家商店定價的功能，結合遊戲獎盃資訊，就不用再透過像是「PSN Profiles將PlayStation Network玩家等級和獎盃成就顯示於網頁分享」這樣的服務查詢成就，研究了一下PSprices可連結使用者PSN帳號，用於同步遊戲庫、願望清單、獎盃成就等紀錄，不過僅限Pro訂閱會員。

當然，查詢遊戲價格歷史、追蹤價格變化並接收通知是完全免費的功能，註冊也不需要額外付費，稍微設定相關選項後就可以開始使用（並且加入一些接收降價通知的遊戲）。

網站資訊

網站名稱：PSprices

網站鏈結：https://psprices.com/



PSprices使用教學：輕鬆設定降價通知

開啟網站並切換地區

開啟PSprices後會看到簡體中文介面（目前還沒有繁中可選），點選開始追蹤遊戲就能開始瀏覽資料庫。

第一步我會建議先從上方調整地區，這邊記得選擇「Hong Kong」就會顯示台灣遊戲商店的價格。

瀏覽目前折扣與熱門

接著就會看到目前的所有遊戲折扣資訊，下方還會有新遊戲或即將推出的遊戲，上方有一排工具列，用於顯示特定遊戲主機、遊戲商店內容，如果你只有PS5、Xbox、Nintendo Switch或PC可以在這裡選擇要瀏覽的遊戲平台。

註冊帳號與個人化通知設定

不過先免費註冊一個帳號比較方便，註冊後進入帳號設定頁面，在這裡可以直接調整通知頻道（Email、瀏覽器或 Telegram），也可以設定要開啟的遊戲平台，例如我大部分都是玩PS5、PS4遊戲，也沒有其他遊戲機，那麼可直接將其他平台關閉，改為只顯示特定平台，就不用一直重複前面的步驟。

此外，在設定頁面最下方還能「隱藏其他商店」或是「隱藏VR遊戲」等，可自訂性相當高，值得花點時間設定一下。

搜尋想購買的遊戲

從PSprices網站左上角點選「搜尋」輸入要查找的遊戲，這裡建議輸入英文名稱搜尋比較準確，如果不確定遊戲的英文名稱可以先去Google搜尋一下，維基百科就會顯示相關資訊。

每個遊戲依照不同平台，都會有獨立的遊戲頁面，從這裡就能找到該遊戲目前價格（折扣率），也能點選「追蹤價格」或是加入到遊戲庫等，如果貨幣單位顯示不正確，記得先去設定裡修改一下，就能看到正確的價格。

分析價格歷史趨勢

遊戲頁面下方會有「價格變動歷史」，也是非常有參考價值的資訊，如果想要購買遊戲可以先來這裡看看價格，有些遊戲會固定有最低價格，而且不定時推出，記得在價格低點再購買，可以為玩家慳一筆錢。

如果是 PlayStation遊戲還會分為一般價格、PS+價格，有些 遊戲在PlayStation Plus方案價格會不一樣，也有機會進入每月遊戲或是遊戲目錄，在價格歷史上會以不同顏色的線條標示，將游標移動上去會顯示價格資訊。

加入願望清單追蹤

在遊戲頁面上方點選「追蹤價格」就能加入追蹤，當有價格變化時就會推送通知（可在設定頁面選擇通知頻道），不過免費會員就沒有更深入的自訂功能，升級 Pro 訂閱會員後還可以選擇要接收通知的價格門檻，使用上更有彈性。

把遊戲加入追蹤後就可以生成「願望清單」，在這裡調整要顯示的遊戲，每個願望清單還能生成分享鏈結，其實很好用。

進階跨區比價與Pro功能

值得一提的是PSprices還具有「跨區價格比較」功能，不過這個功能必須升級Pro才能用，Pro訂閱價格不貴，可以解鎖更多進階功能，像是優先通知、區域價格比較、PlayStation同步、無廣告和隱藏品質有爭議的遊戲等。

這裡提供一個升級慳錢小技巧，在「永久」訂閱方案右上角有個骰子，可以點選後隨機生成訂閱價格，終身最便宜可到10美元（比年度訂閱還慳錢），有需要付費訂閱可以試試看。



使用分類功能挖掘好遊戲

點選右上角「分類」後可以透過各種不同方式來瀏覽、搜尋遊戲，其實也是尋找好遊戲的方法，相較於官方商店PSprices提供的功能更好用，而且也能顯示其他人也在期待的遊戲折扣（通常都是好遊戲），或按照MetaCritic排名來排序，幫助玩家從完整遊戲目錄找出一些還沒發現的遊戲。

後來我嘗試付費訂閱PSprices進階功能，可連結到PlayStation Network並同步遊戲、願望清單和獎盃等資料很方便，不過在獎盃成就部分沒有PSNProfiles好用就是了，但在升級Pro後可以獲得更快、更即時的價格變化通知，也能設定多少價格折扣數才會通知，對於玩家們來說可以慳不少錢。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】