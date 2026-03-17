尖沙咀驚爆猛鬼酒店！內地女生遇8件連環怪事　崩潰喊：太嚇人！

平時去旅行住酒店，最怕就是遇到「靈異」事件。早前有內地女生於小紅書發文表示，自己來港旅遊入住了一間位於尖沙咀的酒店，誰知只因其入住時忘記先「敲門」，當晚竟發生連環超恐怖事件，讓其崩潰指「太嚇人了」！

圖自小紅書

有內地女網民早前於小紅書以「在香港酒店鬧鬼，感覺碰到了啊飄」為題發文指，自己來港旅遊入住別人於小紅書上推薦、比較經濟實惠的酒店，該酒店位於尖沙咀，地理位置都相當好。

但一切都在她入住酒店前忘記先敲門，和「原居民」打招呼後，8件恐怖事件便接踵而來，讓其崩潰表示，即使她之前住過一些較為破舊的酒店都從未遇過、亦沒有此感覺。她隔天便速速轉去入住珠海的酒店，但每想起來都還是心有餘悸，因實在「太嚇人了」。

小紅書截圖

8件連環靈異事件

1.帶血枕頭

Po主表示，剛入住時都沒有甚麽特別感覺，但卻在枕頭上發現有血，他們只好將枕頭拿走，並套上一次性的床上用品。惟有網民卻表示，曾入住該間酒店，也同樣發現帶有血漬的枕頭。

2. 住頭房對正電梯

酒店的頭尾房一直都被認為是陰氣最重的地方，而事主所住的房間剛好是801號的頭房。

圖自小紅書

3. 被「人」望住

Po主表示，感到最心寒的就是於晚上睡覺時，她竟感覺到房間裡靠門的位置有「東西」看著她，就正正於左邊床尾位置。

4. 陰風陣陣

Po主指，一關燈就看到有幾個煙霧警報器一直狂閃紅燈，還有房裡一直陰風陣陣，就連同行的朋友都問其是否有開冷氣，但他們根本甚麼都沒有開，只能安慰自己那是通風口的風，而且也不敢再關燈。

5. 房門曾被撬過

為了讓其感到安心，Po主於房門口疊起了數個玻璃杯，因為Po主表示，該房間的門鎖看上去曾經被人撬開過。

6. 天花板怪聲不斷

於半夜睡覺時，Po主感覺到頭上動靜不斷，房間一直有那種「熱漲冷縮」的聲音，讓其無法入睡。

7. 房間佈局超詭異

Po主表示，房間佈局相當詭異奇怪，有兩塊鏡子對著床，於風水上來說可謂犯了大忌。

圖自小紅書

8. 遭手掩鼻吹氣

最讓Po主感到恐怖的是，當她與同行的朋友說關於房間的詭異感時，朋友也同樣感到房間裡「有東西」，而且朋友還表示房間裡有東西一直用手擋在其鼻子面前，並向其吹氣，相當恐怖。

貼文一出即引起網民熱烈討論。有網民表示，雖然其沒有遇到奇怪事，但卻於差不多的位置看到同樣的污漬，而且當時睡覺全身都一直發癢。有網民則懷疑是有針孔攝錄機偷拍，因為事主所說感受到「阿飄」的地方，同時也是很多偷拍者所放置的視角。

但去旅行住酒店想要住得更安心，怎樣做才是最有效的呢？台灣民俗專家「王昆山老師」就曾分於其Facebook專頁上分享，平時我們所習慣進酒店房前敲門、故意弄亂床鋪或鞋子等做法，其實效果甚微。若想跟房裡的『原住民』打聲招呼，只要做以下6個步驟就可以了！

FB@王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略

住酒店保平安6大步驟

1.打開房門不要關，關門祂就出不去了

2.把全部燈打開、拉開窗簾

3.打開手機指南針，站在房間正中間面向南方

4.心裡默念：『我今天想要住此房間，如有打擾，請離開，乾元亨利貞』總共念三次

5.右手比劍指，由北東南西繞三圈，並觀想光從門口進來，順時針轉，由門口轉出。

6.都做完，再關門，就可以了

（民間風俗非精密科學，內容僅供參考）