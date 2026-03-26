富二代每月40萬円零用錢35歲未曾工作　談過6男4女　卻自稱不幸福

相信大家都有過這種「白日夢」吧——要是家裏有礦，誰還上班啊？每天睡到自然醒，想吃吃想喝喝，在家躺平還有花不完的錢，這日子給個神仙都不換！



最近刷到日本那檔神級綜藝《可以去你家嗎？（家、ついて行ってイイですか？）》，還真讓網友們見識到了這種人生的「現實版」。節目組在街頭偶遇了一位35歲的大哥，住着8000萬日圓（約350萬人民幣）的豪宅，每個月從富婆老媽那兒拿四十萬（日圓，下同，約1.8萬人民幣）零花錢，這輩子一天班都沒上過！聽起來是不是爽翻了？但看完整個故事，我只想說一句：這哪是爽文男主啊，這簡直是人間清醒劑 。

節目組在街頭偶遇了一位35歲的大哥，住着8000萬日圓（約350萬人民幣）的豪宅，每個月從富婆老媽那兒拿幾十萬零花錢，這輩子一天班都沒上過！聽起來是不是爽翻了？（《家、ついて行ってイイですか？》節目截圖）

日本35歲富二代 住8000萬豪宅、每月幾十萬零花錢，談過6男4女，卻說自己不幸福：

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街頭偶遇的「流浪漢」，竟然住在高級公寓？

那天下北澤站附近，攝影小哥看到一個穿着黑背心、靠着路邊柱子對着手機忘情唱歌的大哥。說實話，第一眼真以為是哪兒來的流浪大叔——頭髮有點亂，身材發福得厲害，整個人透着一股「被生活蹂躪過」的氣息。

沒想到採訪邀約剛說出口，大哥特爽快就答應了：

行啊！我家就在附近，不用打車費。

嚯！要知道世田谷區可是東京有名的「高級住宅區」，雖然不是那種暴發戶聚集的地方，但能在這一片買房的人，都不是一般人。攝影小哥眼睛都亮了——這怕不是挖到寶了？

回家的路上，大哥自我介紹叫生井陽，35歲。攝影小哥愣了一下，默默在心裏把「大叔」改口成了「老哥」。emmm，確實長得有點着急了哈哈。

路過一家柏青哥店的時候，生井突然來了興致，分享起自己的情史。他說自己在這兒跟一個可愛的女店員表白過，結果被拒了。不過這都不是事兒，因為他的感情世界可豐富了——喜歡男人也喜歡女人，偏愛那種牛郎長相的帥哥，迄今為止交往過6個男朋友、4個女朋友！

攝影小哥的表情管理差點崩了。生井繼續爆料，說自己現在有個「網戀對象」，是個樂隊主唱，倆人玩手遊認識的，還沒見過面。但他特別自信：「他肯定被我深深吸引着，特別喜歡我！」

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推開8000萬豪宅的門，人傻了

終於到了生井住的那棟高級公寓，站在樓下一抬頭，嚯，能俯瞰東京街景，確實有點東西。電梯上樓，進門——然後攝影小哥的笑容凝固了。怎麼說呢，這確實是一套三居室的大房子，價值8000萬日圓沒跑。但裏面的畫風，怎麼說呢，就像被龍捲風襲擊過的垃圾回收站。

生井大哥不拘小節到極致，穿着外面的鞋直接在屋裏走，牀上就是客廳地板上一攤被褥，他甚至還穿着鞋踩到被子上！攝影小哥的嘴角抽了抽。玩偶扔得到處都是，茶几上堆着外賣盒，角落裏還有不知道放了多久的飲料瓶。生井解釋說，媽媽現在住養老院了，就他一個人在這兒獨居。一個人住8000萬的豪宅，聽起來是挺爽的，但看着這一屋子亂七八糟，怎麼感覺有點淒涼呢？

「這輩子沒工作過，啃老啃得理直氣壯」坐下來聊了一會兒，生井開始交代「家底」了。「我從來沒工作過。」他說這話的時候語氣特別平靜，就像在說「今天天氣不錯」一樣：「每個月媽媽給我30到50萬日圓零花錢，這套房子也是今年媽媽給的。」

攝影小哥掐指一算，30萬日圓（約合人民幣1.3萬到2.1萬），每個月什麼也不幹就拿這麼多零花錢！這哪是啃老啊，這簡直是含着金湯匙出生的「職業公子哥」。

原來生井的媽媽是個實打實的女強人。（家、ついて行ってイイですか？）

原來生井的媽媽是個實打實的女強人。出身貧苦，全靠自己打拼，年輕時去法國留學，考下了沙宣的資格證，回國後在下北澤一帶開了7家美容院，年收入4000萬日圓（約174萬人民幣）！

攝影小哥看看照片裏那個意氣風發的女強人，再看看眼前這個35歲躺平的兒子，腦子裏冒出一句話：母強則子弱，古人誠不我欺 。

說起小時候，生井翻出照片給大家看——哇塞，這真的是同一個人？照片裏是個清秀的小正太，五官端正，眼神清澈。誰能想到35歲就「潦草」成這樣了？從正太到大叔，到底經歷了什麼？生井說，他從精神到身體，全面擺爛了。

首先是身材。 141kg。這個數字他自己報出來的時候，攝影小哥倒吸一口涼氣。他說馬上要去住院了，因為過胖已經影響到健康。看着他那圓滾滾的身材，莫名想到《千與千尋》裏那個被美食餵飽後變成豬的千尋爸爸……

其次是生活自理能力。 洗澡？兩周沒洗了。問他為什麼，他理直氣壯：「反正有體臭，洗了也沒意義啊。」這邏輯，絕了。刷牙？也不怎麼刷，35歲的年紀，牙齒已經掉了好幾顆，說話漏風都是小事，關鍵是這生活質量，真的高嗎？

最重要的是對人生的態度：「年輕時候就愛吃吃玩玩，現在更不想奮鬥了，就想着啃老。」他說這話的時候還在笑，但攝影小哥笑不出來。「我覺得我就是要把生井家毀滅的人。」生井最後來了這麼一句。

節目播出後，日本網友評論區直接炸了

有的網友酸得不行：「每個月躺着拿50萬，還能住8000萬的房子，這不就是我做夢都想要的生活嗎？」但更多的評論，畫風完全不一樣。一位網友說：「看着他從正太變成現在這樣，心裏堵得慌。他不是在生活，他只是在消耗生命。 」

還有人說：「啃老啃到35歲，牙齒掉了，身體垮了，連洗澡都覺得沒必要了。這不是富足，這是被富足摧毀了。」 更有網友一針見血：「他媽媽給了他錢，但沒給他活着的意義。」

一個自稱也是啃老族的網友留言：「我也啃老，但看到這位大哥，我突然害怕了。他讓我看到30年後的自己，那種空虛感隔着屏幕都能感覺到。 」還有網友說：「他最後那句話『我是要把生井家毀滅的人』，說得那麼輕鬆，但聽着好難過。他不是在毀滅家族，他是在毀滅自己啊。」

當然也有心疼他媽媽的：

媽媽辛辛苦苦打拼一輩子，從貧苦出身到開7家美容院，結果兒子就是這樣報答她的嗎？

一條高贊評論寫道：

富足的生活不等於幸福。這位大哥什麼都有，又好像什麼都沒有。他有房子有錢，但沒有目標沒有動力沒有希望，這種空心病，比窮更可怕。」

我們總羨慕那些不用上班的人，覺得他們的人生開了掛。但生井陽告訴我們，沒有目標的人生，再有錢也是另一種形式的「窮」 。

所以啊，別光羨慕那些躺平的人。真正值得羨慕的，是那些有熱愛、有奔頭、每天早上醒來知道今天要幹嘛的人。哪怕工資不高，哪怕房子不大，但只要心裏有火眼裏有光，這日子也是幸福的，你們說是不是啊，是不是啊！

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