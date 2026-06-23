日本麵店推「般若心經麵」網笑：能消業障嗎　還有算命泡麵更新奇

「淨化心靈」的佛系美食！誰懂啊？這吃一碗麵條，居然還能「消業障」！？



在日本群馬縣太田市，有一家叫「新田乃莊」的烏冬麵店，他們把整部《般若波羅蜜多心經》印在了寬麵上！

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每一根麵條上都是一小段經文，店主還給這碗麵條取了一個很佛系的名字——法燈。先用食用炭粉調製出想要的顏色，然後再純手工寫在麵條上。最神奇的是，下鍋煮完字也不會掉，讓你能邊吃邊讀！

一份麵有6根，剛好拼出一整部心經，說明書上還貼心地標了序號。建議你按順序吃，吃下一整碗，等於把整部心經吃進肚子裏，感覺靈魂都被淨化了！

不少網友認真發問：「這吃完真能消業障嗎？」還有人表示「這碗麵吃的已經不是食物了，像是在吃符咒……能量會不會太強大了點！？」一盒裏面有三份，售價1620日元，折合約港幣80元。據說麵條口感特別勁道，麥香很足。

話說回來，日本人在「食物整活」的創意上總是出其不意！

之前日清食品出過一款能算卦的泡麵。倒湯口從「大吉」到「大凶」應有盡有，讓你泡個麵都能泡出今日運勢。

還有這個名畫系列、獅子巨口……甚至還有這個大壩款，愣是搞出了一股子磅礴的氣勢～

不過，不管是「算卦麵」還是「心經麵」，這些設計主要還是圖一樂，突出一個好玩有趣讓人覺得有新意就是了。吃完能不能消業障不知道，但肯定能讓吃飯的這幾分鐘變得特別有意思！

怎麼樣，這碗麵條有人想試試嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】