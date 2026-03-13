台灣人吃壽司從頭到尾都只點1種魚　日本YouTuber嚇傻：從未見過

在台深耕多年的日本YouTuber三原慧悟，常以幽默方式分享台日文化差異。近日他在Facebook貼出一段影片，談到和台灣朋友一起吃壽司時所遇到的「文化衝擊」。他透露，日本人在壽司店點餐有固定節奏與順序，但台灣朋友從頭到尾都只點同一種—鮭魚（三文魚），讓他驚呼：「朋友點壽司的方式在日本真的沒看過！」



台灣人吃壽司1特有習慣！日本人嚇傻​

三原在影片中以短劇呈現日式點餐步調。他指出，日本人走進壽司店，通常會先點玉子燒，因為這道料理最能看出店家的基本功；接著會從味道清爽的白肉魚握壽司開始品嘗，當作生魚片的開場。之後再換到味道較濃、油脂較高的紅肉魚，如鮪魚（吞拿魚），逐步堆疊口感。

約過半小時，他會點上一份黃瓜細卷「重置味蕾」，再依照當天店家提供的限定款項選擇餐點。三原表示，日本人吃壽司多半是按照風味層次，循序漸進享受每一道魚料的細微差異。

但他模擬台灣人的點餐方式時，節奏完全不同。一入座就先來厚切鮭魚握壽司開場，接著是鮭魚握壽司、酪梨鮭魚、炙燒鮭魚，從第一口到最後一口都圍繞在鮭魚身上，彷彿一場鮭魚饗宴。

三原笑說，第一次跟台灣朋友一起吃壽司時真的嚇了一跳表示，他們的點法太有特色了，是日本完全不會看到的組合。但也因此更覺得台灣飲食文化獨特、有趣，每次體驗都讓他印象深刻。

影片一出後吸引種多網友回應：

「糟糕，真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」

「日本人吃壽司的方式，跟吃法式料理的步驟很像耶。但是臺灣人的吃飯習慣並沒有這麼繁瑣，才一開始就吃自己想吃的口味」

「真的，鮭魚好吃，小孩就是各種鮭魚重複點，白肉魚沒味道啊」

「我也是去壽司店點鮭魚八吃」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本人嚇傻！台灣人吃壽司1特有習慣，直呼：在日本真的沒看過】