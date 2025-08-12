AI將帶來工作滅絕潮？AI教父：醫療與「這藍領行業」卻難被取代

AI技術突飛猛進，引發全球對就業市場的深層焦慮。被譽為「AI 教父」的電腦科學家傑佛瑞．辛頓（Geoffrey Hinton）警告，生成式 AI 和機器人正在重塑勞動結構，許多依賴重複性腦力工作的白領職位將快速消失。



他直言，未來職場中只有「非常有技能的人」才能保住工作，而醫療照護與需要高度實體操作的技術職業，將是極少數不易被 AI 取代的領域。

AI 將「全面取代」的工作：法律助理、客服人員與接線生

辛頓早前在接受 Podcast 節目《CEO 日記》（Diary of a CEO）訪談時表示，隨着 AI 技術快速進步，最容易被取代的將是「重複且枯燥的腦力工作」。他認為，這類工作面臨極高風險，因為 AI 有能力「全面取代」從事這類工作的勞動者。辛頓特別點名的高風險職缺包括：法律助理、客服人員與接線生。

他表示，許多職位未必會被 AI 完全取代，但人類搭配 AI 工具後的生產力將大幅提升，1 人就能完成過去 10 個人的工作量，對許多產業而言，這意味着將大規模裁員。「你得非常有才能，AI 才無法輕易取代你的工作，」辛頓說。

根據麥肯錫（McKinsey）預測，美國約 30% 的現有職位可能在 2030 年前被自動化；而投資集團高盛（Goldman Sachs）更預測，到 2045 年，多達 50% 的工作將可完全由 AI 或機器人執行。

AI 無法取代醫療人員、水電工，還會賦予他們「超人般的生產力」

在 AI 帶來的劇烈變革中，醫療照護被多位專家視為少數不易被取代的領域。辛頓認為，只要能提升醫生效率，整體醫療服務的供應量也能隨之增加，且「幾乎沒有上限」。

由於病患對醫療照護的需求持續存在，加上 AI 尚無法執行許多實體任務，例如消毒手術器械或提供居家照護，同時，其他專家如 Google DeepMind 行政總裁傑米斯・哈薩比斯（Demis Hassabis）也提到，人類在醫療過程中展現的同理心至關重要，因此醫療工作短期內仍難被 AI 完全取代。

哈薩比斯指出，AI 工具將協助醫療人員創造「超人般的生產力」，但醫療核心仍須由人類擔任，「你不會希望一台冷冰冰的機器當你的護士，」他說。

此外，辛頓指出水電工這類強調實作能力的藍領職業，也屬於低風險類型。他提到：「AI 距離擁有與人類相當的實作能力，還有很長一段距離，所以當水電工是個好選擇。」這些工作需要在真實環境中快速判斷與動手操作，AI 在短期內仍難以達成。

不跟 AI 搶飯碗！更多年輕人轉向藍領工作

隨着 AI 技術逐步滲透傳統白領職場，美國年輕世代的就業觀也悄然轉變，愈來愈多 Z 世代傾向投身技術工作與藍領職業，而非追求辦公室裏的初階白領工作。這不僅是對 AI 取代風險的務實回應，也顯示整體勞動市場正面臨結構性轉型。

辛頓指出，能在 AI 革命中倖存的職位，必須結合人類特有的實作能力，或需要高度專業知識與判斷力的工作。他提醒，這場技術變革與以往不同，不再只是讓人類更強，更可能導致大規模失業，這使得工作者必須重新思考職業價值與技能布局。

