世界盃｜夏蘭特自曝牛奶當水喝　退休後想當酪農　返鄉下經營牧場

2026世界盃的挪威進球機器夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）誰能不愛？場上靠著爆發力、速度與恐怖進球能力征服球迷，場下則靠著各種迷因圈粉，想必連沒在追世界盃足球賽的也會迷上！



今年才25歲的夏蘭特，其實早在幾年前就已經想好退休生活，不是當教練，而是回到挪威家鄉開一座小農場，養牛、餵牛、開曳引機（Tractor，鐵牛仔），甚至想當一名酪農，超級樸實的夢想曝光後，也讓不少球迷直呼：「這也太可愛！」

夏蘭特把牛奶當水喝！自認「超級食物」是最強秘密武器

夏蘭特驚人的身體質素，一直是大家討論焦點，而他也毫不避諱分享自己的「秘密武器」就是牛奶。

過去造訪英國一座農場拍攝YouTube節目時，夏蘭特一邊展示自己的早餐，一邊大讚牛奶的好處，直言：「牛奶是超級食物（Superfood）。它對我們的胃、皮膚、骨骼和肌肉都有幫助，這就是我每天喝它的原因。」

他把牛奶視為維持身體狀態不可或缺的一部分，也因此對乳牛、農場生活產生濃厚興趣，但誰也想不到，這興趣會一路影響到他對未來的退休規劃！

夏蘭特早就想好退休生活！夢想回家鄉養牛、天天開曳引機

早在2022年接受《ESPN》專訪時，當時年僅21歲的夏蘭特，就被問到退役後最想做什麼？不同於多數球星投入教練、球評等，他的答案卻讓所有人跌破眼鏡。

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夏蘭特透露，希望退休後回到自己的家鄉布呂訥（Bryne）開一座小農場：「我想在退休之後回到布呂訥，擁有一座小農場。我還不知道會在哪裡，但我很確定我一定會養一些動物。」

他更分享自己的理想日常，不只是養牛而已，還想親自駕駛曳引機、餵牛、照顧牧場，把每天的生活都留給農田與動物。

開曳引機、待在農場才是夏蘭特最放鬆的地方

對夏蘭特而言，農場不只是夢想，更是舒壓方式。他曾在訪問中表示，職業足球帶來龐大的壓力，因此自己總會想辦法「關掉足球腦」，而最有效的方法，就是待在農場：「我喜歡做很多事情來關掉我的足球腦，其中一件事就是待在農場，開曳引機或是餵牛。」

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從小在挪威鄉村小鎮布呂訥長大的他，對農田生活始終有著深厚情感，休賽季也曾多次被拍到回到農場開曳引機放鬆。雖然目前還沒有真正養牛，但他笑說，退休之後一定會實現自己的酪農夢。

夏蘭特的夢想沒有豪宅、沒有豪車，只有一座農場、一群牛，以及一台曳引機這份與球場霸氣形象截然不同的反差，也讓不少球迷直呼：

「難怪大家都喜歡夏蘭特」

「場上壯如牛、場外想養牛」



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