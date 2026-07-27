夏蘭特留長髮前舊照曝光　霸氣魔人綁「沖天炮」網笑反差萌

雖然2026世界盃（FIFA World Cup 2026）冠軍戰落幕，挪威球星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）依舊是近期足球話題人物。身高195厘米的他，憑藉標誌性的金色長髮、強壯身材，以及場上霸氣表現，被球迷暱稱為「魔人布歐」，加上過去頻頻成為迷因素材，反而累積不少「反差萌」人氣。近日就有脆（threads）網友翻出夏蘭特早期留長髮時的照片，意外讓全網陷入討論。



夏蘭特身高195cm短髮長怎樣？

照片中可以看到，當時的夏蘭特正處於留長髮的過渡階段，頭髮長度還不足以自然垂下，只能勉強綁起一小撮「沖天炮」。原PO笑寫：「以防你沒看過剛開始留長髮時，因為頭髮長度不足只能綁沖天炮的哈蘭德。」

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這段青少年時期的造型曝光後，許多網友忍不住直呼太有反差，認為眼前這個看似霸氣的足球巨星，竟然也曾經歷過每個人都會遇到的「髮型尷尬期」。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言表示：

「果然尷尬期的大家都長一樣」

「他到底為什麼可以做什麼都這麼有喜感」

「第一眼還以為是合成圖」

「這個沖天炮真的太可愛了」



也有人笑說，夏蘭特無論留什麼髮型都自帶喜感，完全不像球場上那個氣勢逼人的「魔人」。如今這張童年感滿滿的造型照，也再次證明夏蘭特不只靠實力圈粉，獨特魅力與反差萌同樣讓球迷難忘。

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