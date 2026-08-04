失業港男嫌再培訓課程津貼少！網民列3伏位 附津貼與報讀門檻真相

失業期間想增值自己，不少人都會考慮報讀僱員再培訓局（ERB）的課程，既能學習一技之長，又能領取津貼。但近日有網民在網上討論區發帖，質疑讀完兩個月課程僅獲數千元津貼「連車錢飯錢都蝕埋」，隨即引發大批過來人分享，稱ERB課程開班排期極長、甚至有人感嘆「讀完窮過未讀」！



網民打算失業期間報讀ERB，但計算膳食與交通開支後，直言「連車飯錢都蝕埋」。（連登截圖）

2個月得$8000嘆要倒貼車飯錢

日前有網民在討論區以「有無人失業去讀erb？」為題發帖，樓主在帖文中表示，留意到部分ERB課程長達2個月，疑惑發問「讀完2個月係總共攞8000定逐個月計？如果返2個月得8000就唔X讀，車錢飯錢都蝕埋」。

又補充自己其實是想趁空檔去玩一些興趣類課程，例如畫漫畫、教Design或整甜品。但一想到讀書期間兩個月完全沒有正職收入，還要自費交通與膳食，坦言「讀緊2個月無收入仲倒貼返出去，最後得8000又無工開，我ok我屋企人乍（詐）型」。

過來人透露ERB課程開班排期極長，隨時要等足大半年。（《男人唔可以窮》劇照）

網民列課程3大注意位

帖文一出引起網民熱議，不少人分享親身經歷，指出了報讀再培訓課程有3大注意位；

1. 開班排期極長時間成本高

最令網民詬病的是開班時間遙遙無期，完全無法應付急切的就業需求。有過來人留言分享親身經驗：「上年報咗，等成8個月先話有位上堂，等緊嗰幾個月仲話唔可以返工，有錢有時間先報啦！」

後來樓主親自打電話去機構查詢開班日期，對方竟表示「唔知幾時開班」，令樓主更加無奈，感嘆「真係要全職失業先讀到……講真都係貪有嘢學又有錢攞，讀完窮X過未讀，工又無錢又無，就唔係好抵玩，分分鐘工都搵幾份都未讀到」。

有網民指課程漸淪為「師奶興趣班」，急需搵工者根本等不及。（《社畜再培訓先導計劃》劇照）

2. 津貼門檻高效益低

雖然有樂觀網民笑言「點解8000蚊唔讀？8000拎嚟食飯幾好呀，又有得上堂溝女」，但亦有網民指津貼並非人人拿得到，坦言「讀過俾人踢走咗，因為唔符合資格」，課程對於資助審查也有一定門檻。

3. 逐漸淪為「師奶興趣班」

由於排期時間過長加上規定嚴格，真正急需增值搵工的打工仔根本等不及，課程反而漸漸偏離協助轉型的原意。有網民直指課程早已「變咗師奶興趣班」、「識人退休後走去讀，每年上兩個課程拎盡資助上限」，樓主亦附和指以前讀過時「勁多師奶同阿婆去玩」。此外，即使讀完看似熱門的專業課程，市場空缺亦相當有限，「職業/物理治療助理，讀完搵到工已經當贏咗，得嗰少少招聘廣告」。

拆解網民疑慮！ERB課程報讀機制與津貼真相

網民的討論雖然反映了部分人對ERB課程的疑慮，但對照僱員再培訓局的官方指引，不少說法其實源於混淆了不同課程類別的規定。局方在報讀資格、修讀上限及審核機制上均有明確劃分：

1. 所設課程非失業人士專屬

就業掛鈎課程（一般屬全日制）：確實嚴格限制申請人必須為失業、待業或失學人士，且須具備明確的就業意欲，旨在協助轉型並重新投身職場。

通用技能 / 技能提升課程（半日制 / 晚間制）：完全開放予在職人士，只要年滿15歲、為香港合資格僱員，並符合課程要求的能力、學歷及體格即可報讀。

2. 設有課程報讀限制

局方針對兩類課程設有明確的限額規定，其中「就業掛鈎課程」每名申請者一年內最多只可修讀2個，而「非就業掛鈎課程」一年內的總修讀上限則為共150個課時。

而申請人即使最多可同時報讀5項「非就業掛鈎課程」，亦必須在課程時間完全不衝突的情況下才可同時修讀。同時，局方嚴禁學員同時入讀，或重複修讀相同、內容相若或程度較低的同類型課程，確保資源獲得合理善用。

註：上述「一年期」是以申請日期與過去一年內首次入讀課程的開課日計算；即使取錄後未有取消報讀而缺席，或入讀後未有完成課程，亦一律計入限額之內。

3. 入讀前須過資格審查

申請人必須符合個別課程（或行業發牌條件/法例）所要求的能力、學歷及體格。也必須通過資格審核、面試及入學試（如適用），獲正式接納後方可輪候編班。培訓機構在面試環節會重點評估申請人的真實就業意欲與報讀動機。

4. 再培訓津貼最高可領$8,000

自2024年2月23日起，ERB就業掛鈎課程的再培訓津貼法定上限已調升至每月最高$8,000。凡修讀期為7天或以上的全日制就業掛鈎課程，每日津貼額劃一為$333（半日制為$166.5），按學員實際出席節數按日發放。

須注意的是，該津貼僅限失業或待業人士申領，且學員總出席率必須達80%或以上並符合指定評估準則；至於在職人士報讀的半日或晚間「通用技能 / 技能提升課程」，則僅提供學費資助，並不設每日生活津貼。

5. 完成課程會提供就業轉介服務

事實上，培訓機構會為出席率達 80% 的就業掛鈎課程學員提供免費就業輔導與轉介服務。專職就業主任亦會根據學員的經驗、技能及就業意向，主動配對最新市場空缺，全力支援學員重新投身職場。

參考資料：香港職業發展服務處