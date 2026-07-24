颱風紅霞逼近！預告今晚發1號風球　天文台揭「掛波」4大關鍵因素

強烈熱帶風暴「紅霞」（Noul）正一步步逼近華南沿岸，天文台宣佈，紅霞會在今日（7月24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，並於今晚8時40分發出一號戒備信號。根據現時預測，紅霞極大機會在星期日（7月26日）初時於香港東面的惠州至揭陽一帶登陸。

每逢打風，全城市民最關心的莫過於「幾時掛波」、「掛幾號波」，天文台日前亦特別解釋「掛波」背後要綜合多種因素來考量，「風暴越近、風力就越強」均是常見誤區！



天文台7月24日早上11時更新的路徑圖顯示，熱帶氣旋紅霞下周日（26日）將於香港以東登陸，圖片顯示登陸地點為汕尾市。（天文台圖片）

香港的熱帶氣旋警告分為5個級別，高階信號主要參考10分鐘平均風速及瞬間陣風。天文台 早前在其YouTube頻道「hkweather」拆解掛風球背後的原因，片段中表示掛幾號風球不能單看距離和強度，風暴的環流大小與風力結構對本港的實質影響，才是「掛波」與否的關鍵。

香港熱帶氣旋警告分為5個級別，高階信號主要參考10分鐘平均風速及瞬間陣風。（Youtube@hkweather）

天文台拆解「掛波」4大關鍵因素

1. 環流大小與風力結構

天文台表示，掛幾多號風球，跟颱風的環流大小與風力結構有莫大的關係。片中舉例指出，去年的超強颱風「樺加沙」最接近香港時雖然超過100公里，但因環流廣闊且外眼壁吹襲本港南部，成為自1946年以來距離香港最遠的10號波。相反2020年的颱風「海高斯」最接近香港時僅約80公里，但因環流緊密且眼壁未影響本港近海平面，故無須發出10號波。

去年的超強颱風「樺加沙」成為自1946年以來距離香港最遠的10號波。（Youtube@hkweather）

2. 風暴移動路徑與速度

移動迅速且威脅大的風暴需要提早預警，例如超強颱風「山竹」因環流廣闊且移動迅速穩定，天文台在其距離香港約1110公里時已發出1號波，創下有紀錄以來最遠1號波紀錄。

3. 「東登」與「西登」之分

此外，風暴在香港東面還是西面登陸（即俗稱的「東登」與「西登」），對本地天氣的影響也有天壤之別。於香港西面登陸（如「山竹」）會吹東至東南風，因南面無山勢遮蔽風力極猛；而東面登陸（如「天兔」、本次的「紅霞」）主要吹偏北風，受北面山勢阻隔及地形減弱，近海風力相對較弱，多數最高只需發出8號波。

颱風「東登」與「西登」受山勢遮蔽影響，本地風力也有天壤之別。（Youtube@hkweather）

4. 秋天颱風「共同效應」與電腦預報

至於捉摸不定的秋天颱風，天文台也特別解釋其「混合效應」。秋季時華南沿岸不時受熱帶氣旋（低氣壓）與東北季候風（高氣壓）共同影響，兩者相遇會令等壓線密集、氣壓梯度大增，即使風暴較遠風力亦頗強。

當強烈季候風信號正在生效時，若風暴靠攏並轉由熱帶氣旋主導天氣，天文台會直接發出更高級別的強風信號來取代（例如颱風「圓規」就曾直接「跳發」三號風球）。這也是為什麼有些颱風會出現「跳級」、直接不發一號信號的原因。

另外，大氣變化屬於「混沌系統」，若各國電腦模式預測分歧較大，預報員會透過超級電腦謹慎分析，盡早為公眾做好預警。

雖然今次「紅霞」預計屬於東登路線，本港山勢或能遮擋部分偏北風，但周日仍會帶來狂風大驟雨、雷暴及海面大浪。面對惡劣天氣，市民記得密切留意天文台最新資訊，提高警覺！