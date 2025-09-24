颱風樺加沙｜網民熱議用「核彈」炸走颱風得唔得？天文台咁講

超強颱風樺加沙持續吹襲，天文台今日（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號。香港今年飽受颱風影響，不少人都由期待風假變成希望好天氣，有網民就FF颱風是否可以被核彈擊散。其實人工改天氣早有先例，甚至在北京奧運期間取得大成功，而撇除環境污染問題，天文台解釋為何用核彈炸颱風並未成為主流方法。



9月24日上午10號風球生效時，維港染黃，風暴潮引起的巨浪湧向尖沙咀岸邊，不時拍岸濺起浪花，有傳媒在場拍攝。（鄭子峰攝）

樺加沙最接近香港期間只有約150公里，颱風帶來嚴重風暴潮，對香港造成破壞，即使已留在安全地方，不少人都忙於防風及防水浸，打風前後都相當狼狽，有多於一名網民在連登發文，幻想颱風是否可以被擊散。相關帖文樓主表示：「依家呢個年代核彈都做得到，點解冇一個科技可以打散一個風？」、「射幾粒威力大嘅導彈去颱風中心，破壞佢啲風向同結構，其實會唔會有效嘅呢？」。

連登截圖

連登截圖

雖然帖文一出即被其他網民留言取笑「強如李氏力場都只可以彈走颱風」、「射你過去祭天效果仲好」等等，不過原來靠人工方法影響天氣，「逆天改命」早有先例。2008年北京奧運開幕式當日，天氣預報午後會有陣雨或雷陣雨，但俗稱「鳥巢」的國家體育場並沒有加蓋設計，當日亦要在場內點燃主火炬。

（2）北京鳥巢沒有加蓋設計，但2008年奧運開幕式當日天氣預報有雨（資料圖片）

為了不受天氣影響，北京市人工影響天氣辦公室在近郊一帶及河北省進行了人工消減雨計劃，發射20輪共1,104枚火箭，提前下雨或減弱雨勢，成功攔截可能落在「鳥巢」的雷陣雨雲，事件更被北京市氣象局紀錄，稱是「奧運史上首次成功人工消雨」。

播雲能令雲層提前降雨或分散，避免受旱災或冰雹影響（資料圖片）

人工消減雨又稱播雲，其實是將碘化銀等物質散播到雲層，令雲層提前降雨或分散。此方法亦被多國利用在環境上，例如阿聯酋氣候炎熱，便以播雲增加淡水資源。乾旱地區靠播雲「落雨」，天氣寒冷的國家則靠播雲「減少」降雨量，例如俄羅斯農業地區進行播雲後可減少冰雹，以保護農作物收成。

俄羅斯農業地區進行播雲後可減少冰雹，以保護農作物收成。（資料圖片)

其實天文台曾在《氣象冷知識》節目解釋過為何無法用核彈炸散颱風，早在上世紀50年代，美國已有專家提出駕駛核武潛水艇，瞄準風眼發射氫彈並於水面引爆。當風眼的暖空氣被炸至半空，冷空氣便可順利湧入，以削弱風暴威力。事實上此概念根本行不通，因為發展成熟的熱帶氣旋能以約100萬億瓦特的功率釋放熱能，等同每20分鐘將一顆1,000萬噸級的核彈爆炸才可做到「消滅」颱風，還未計算輻射污染環境的疑慮。

在熱帶氣旋形成初期便「炸颱風」同樣行不通，因為每年都最少有幾十次熱帶擾動出現，甚至一日可以有幾次，然而現今科技仍未能預測哪些擾動會增強至颱風以上級別。即使熱帶擾動釋放的能量只有颶風的十份一，其威力依然強大。如果全部炸掉這些颱風，那麼地球也會毀滅。