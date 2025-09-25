颱風無大傷亡網民呼香港世一　國際組織曾讚大城市防災管理典範

超強颱風樺加沙被指是2025年「風王」，台灣花蓮即使擦邊已釀成十四死，相對之下香港被破壞不算嚴重，不少網民都大讚今次香港真世一，不論樓宇結構、水電供應等都運作正常，當中天文台和渠務署更被大讚。其實香港的防災系統曾被國際氣象組織（WMO）多次讚揚香港在災害管理方面的表現，是大城市防災管理典範，有網民更找出美國東北大學全球韌性研究所報道，大讚香港系統非常高效。



樺加沙襲港，香港雖掛起十號風球，但市面破壞不算嚴重。

該研究所報道以超強颱風山竹作例子，內容指2018年山竹在菲律賓造成數百人死傷或失蹤，但香港這個沿海城市更是零死亡。相比之下，同時期侵襲美國東南海岸的颶風 Florence (佛羅倫斯) 及其帶來的危險洪水，已造成超過 40 人死亡。

清晰颱風制度勝美國

當中報道內容更仔細分析香港的颱風分一三八九十等5級制度，以及在暴雨下又分有黃紅黑三級暴雨警告。每個等級都有自己的符號，包括數字和一個形狀，以便於識別，而每個等級都有清晰的指引，例如8 號 或以上信號表示應待在室內、9 號 或以上信號意味著所有交通工具都將暫停。報道指相比之下，「香港的颱風等級制度比美國的颶風等級更為複雜，且該制度將美國系統中沒有的幾項風險溝通要素結合在一起。」

美國東北大學全球韌性研究所報道 （網上截圖)

勞工處也被大讚

該報告也讚香港勞工處在制定具體指引方面做得非常出色，根據風暴等級和警告發布時間，明確規定了員工何時需要上班。而這種颱風評級系統可能較複雜和令人困惑，但它同時考慮了與風和雨相關的風險。每個類別都附帶具體的行動和應變計劃，也加強了風險溝通，並使風暴過後能順利恢復運作。

網民：「南海之王」呢個名唔流㗎

分享該篇報道的網民指出，香港優勢在天文台有相當大決策權，「可以用警告叫停整座城市；但呢個優勢都令天文台承擔更大責任，權力由氣象預測延伸至更多經濟社會事務」。

不少網民對文章的內容大表認同，指香港在防災方面其實做得非常好「香港天文台真係世一」、「聽林超英講 香港人一個都不能少有點感動」、「「南海之王」呢個名唔流㗎」、「Well say!!!! 英國落大雪都係等學校通知洗唔洗返…..」、「香港獨有既雨水隧道連日本都走嚟學」、「香港既排水系統，的確係世界級」、「每次天災，我都為自己身為香港人自豪」。