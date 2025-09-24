颱風樺加沙｜揶揄「廢風」一夜即被打臉！網民設「樺哥」道歉區

超強颱風樺加沙來襲，香港天文台一早預警，在昨日（23日)下午2時20分已掛起八號西北烈風信號。不過在懸掛初期，除了有部分地區如杏花邨、將軍澳等驚見大浪之外，風力似乎不似預期，有網民紛紛指是「廢風」，惟隨著深夜樺加沙逐漸迫近香港，香港各區吹起颶風，整夜狂風暴雨不少網民更表示唔敢瞓，有網民清晨時分已在Threads開設樺加沙「道歉區」，更自定道歉表向「樺哥」道歉，相當爆笑。



天文台於凌晨01時40分改掛九號烈風或暴風風力增強信號，並於一小時後改掛十號颶風信號。天文台指，樺加沙正為香港帶來顯著風暴潮，沿岸水位今早普遍已上升至海圖基準面3.3米或以上，而西部沿岸的水位還在逐步上升，預料在中午前後達至最高。而昂坪、長洲及塔門更分別曾錄得最高持續風速為每小時153、122及112公里，最高陣風分別超過每小時204、167及145公里。

天文台在昨日下午其實已懸掛八號風球，不過至入夜後香港仍未見有顯著風力。有市民在杏花邨等地方追風時更坦言「無風」，網上不論Threads還是連登討論區，「廢風」之聲更此起彼落，「樺加沙係千年一遇最廢「超強颱風」」、「廢風confirmed」、「都話又係雷聲大雨點小」。其中追風男童希希9月23日晚到杏花邨追風，他手上測風儀來量度到微風，接受傳媒訪問時形容「（風力）仲差過我屋企個風扇」。

怎料踏入凌晨後香港狀況急速轉壞，多處地區出現水浸塌樹，斧山道天橋頂蓋被吹走，富麗敦海浀公園酒店洪水淹大堂更有如災難片，不少人在網上表示整夜被風聲嚇怕至難以入眠。有網民分別在連登討論區及Threads開PO向「樺哥」( 樺加沙)道歉，有網民更設「樺加沙道歉區」， 「唔好意思之前語氣重咗少少，話你係廢風想同你講聲sorry，唔好再打了」、「第一次比風嘈醒，感覺到棟樓震」、「Exactly 有種想跪地求饒嘅感覺」、「本人從來冇輕視過樺加沙呀，都好驚爆窗呀！」、「大人有大量，輕手啲」。

更有網民設計了一張「樺加沙」道歉表，道歉原因更可以五選一，包括「我被Threads帶風向」、「我誤信所謂颱風專家」、「我係山竹fans」、「我無留意天文台消息」、「我唔識氣象」，下款更寫「本人XＸＸ在此向樺加沙道歉，並保證承認樺加沙為2025最強颱風」，讓網民笑到肚痛。

資料來源: 連登討論區、Threads