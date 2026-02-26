韓國生育率連續兩年上升　時隔四年回升至0.8水平

韓國整體生育率時隔四年回升至0.8水平，在2024年止跌反彈後實現連續兩年上升。分析認為，婚姻數量回升、主要生育年齡人口增加，以及社會生育觀念變化，是帶動出生指標改善的主要因素。



韓國統計廳周三（2月25日）發布的最新數據顯示，2025年新生兒為25.45萬人，同比增加1.61萬人，增幅達6.8%，為2010年以來最大。按增長率計算，則是自1970年開始年度統計以來的第四高。整體生育率由前一年的0.75升至0.80，為自2021年（0.81）以來首次回到0.8區間。

困擾不少發達國家的生育率低迷問題上，韓國早也成為突出案例，政府出盡辦法鼓勵生育。（Getty/file）

韓國整體生育率和出生人數曾在2023年跌至0.72的歷史低點，主要受疫情期間結婚人數減少影響。隨着疫情結束，婚姻登記量自2022年19.16萬件的低位回升，2024年增至22.24萬件，兩年間增長約16%。

同時，第二次嬰兒潮（1964至1974年出生）的子女進入30歲核心生育階段，30多歲女性人口由2023年的315.5萬人增至去年的318.4萬人。

社會認知也出現一定變化。2024年社會調查顯示，68.4%的受訪者認為「結婚後應生育子女」，較2022年有所上升；「不結婚也可以生育」的比例也有所提高。

統計廳人口動向課長朴賢貞認為，疫情後結婚人數回升、30歲出頭人口增加及生育觀念轉變，是生育率反彈的重要原因，政府緩解對婚育產生「懲罰效應」的制度調整也發揮了作用。

晚育趨勢再加深 人口結構問題未解決

不過，晚育趨勢仍在加深。去年母親平均生育年齡為33.8歲，同比提高0.2歲；35歲以上高齡產婦所生新生兒佔比達37.3%，創1981年有統計以來新高。

韓半島未來人口研究院提醒，將當前生育率反彈簡單解讀為「問題已解」的信號，可能導致政策誤判。生育率回升並不等同於人口結構的根本恢復。

研究院指出，上世紀90年代出生、每年規模約60萬人的「最後一代人口高峰」正陸續進入婚育階段，但這一代人的生育期將在2030年代初逐步結束。此後，適婚適育人口規模將明顯縮減。即便整體生育率維持當前水平，絕對出生人數仍難避免下降。在這一代人生育窗口關閉前，是推動結構性變革的最後機會。

韓國統計局2月28日公布數據顯示，韓國2023年生育率跌至0.72，打破歷史新低。圖為首爾一位母親帶著她的孩子參加懷孕和孕產展覽。(Getty/file)

據了解，在經合組織（OECD）38個成員國中，韓國生育率仍墊底。以2023年為準，韓國不僅低於法國（1.66）、美國（1.62）、日本（1.20），也遠低於OECD平均值（1.43），且是唯一生育率不足1的成員國。統計廳指出，近期回升能否轉化為長期趨勢仍有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

