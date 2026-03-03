男性健康｜男士不再晨勃點算？醫生分析4大原因　提供4招重振雄風

不舉絕對是男士大忌！台灣有醫生表示，男士每天早上都會晨勃，一旦失去雄風，通常與4大原因有關，同時提出相應方法，協助男士重拾狀態。



研究顯示，大約3成40歲男性可能會遇到不舉問題，而4分之1的40歲以下男性，甚至因為勃起障礙而求醫。（AI生成圖片）

4分之1的40歲以下男性遇到勃起障礙

泌尿科醫師戴定恩在其facebook專頁表示，男士有時「舉」弱無力，親密愈來愈難盡興，別以為只是疲累，研究顯示，大約三成40歲男性可能會遇到不舉問題，而4分之1的40歲以下男性，甚至因為勃起障礙而求醫。戴醫師指出，男士每天早上都會晨勃，列出晨勃消失的4大關鍵原因及解決方法︰

1. 睪固酮下降

男性荷爾蒙睪固酮隨年齡降低，會影響性慾、體力與勃起，讓男士愈來愈沒有精神。一旦有相關問題，可以多吃富含鋅和維生命D的食物，例如海鮮、蛋類和堅果，幫助維持荷爾蒙水平。

工作壓力大影響神經和荷爾蒙分泌，令到下體愈來愈「懶散」。（AI生成圖片）

2. 血管問題

勃起功能障礙不只是性問題，可能是冠狀動脈硬化、糖尿病或代謝症候群的前兆，多攝取Omega-3，例如魚油超堅果，戒煙限酒，避免高油高糖飲食，讓血管保持彈性，避免下體供血不足。

3. 熬夜和壓力

晚睡、焦慮、工作壓力大，都會影響神經和荷爾蒙分泌，令到下體愈來愈「懶散」，男士記得固定作息，睡足7小時，讓睪固酮自然分泌，提升性慾和勃起功能，也可以適度運動和放鬆，好像深呼吸和冥想，有效改善勃起情況。

泌尿科醫師戴定恩提醒任何男士若有不舉，切勿拖延，盡快向泌尿科醫師求醫。（facebook專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」圖片）

4. 慢性病影響

高血壓、糖尿病和肥胖等慢性疾病都會影響血液循環，令到「弟弟」供血不足，影響勃起能力，男士每年進行健康檢查，監測血糖、血壓和膽固醇，及早發現問題和接受治療，任何男士若有相關困擾，切勿拖延，盡快向泌尿科醫師求醫。

（facebook專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」）