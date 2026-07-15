口渴先飲水已太遲！醫生揭人體長期缺水10大警訊：睇尿液顏色便知

很多人忙到忘了喝水，等到口乾舌燥才拿起水杯，以為補水就沒事了。台灣腎臟科醫生洪永祥提醒，若日復一日水分攝取不足，恐讓大腦、腎臟、心血管及消化系統逐漸承受壓力，甚至提高腎結石、泌尿道感染及腎功能受損風險。



洪永祥在Facebook「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，人體約六成由水分組成，幾乎所有器官運作都仰賴充足水分。身體雖然會啟動各種代償機制維持運作，一旦長期缺水，身體會默默啟動「節水模式」，短時間內或許沒有明顯症狀，但長期累積下來，可能出現十大健康警訊。

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1. 大腦功能受影響：

研究顯示，即使僅有1%至2%的輕度脫水，也可能出現頭痛、疲倦、注意力下降、反應變慢及俗稱「腦霧」（brain fog）等現象，影響工作效率與學習能力。

2. 血液循環負擔增加：

當血漿中的水分減少，血液黏稠度相對提高，心臟需要更費力將血液輸送至全身，長期可能增加心血管系統負荷。

3. 認知與記憶力下降：

慢性輕度缺水可能降低神經傳導效率，使短期記憶、專注力及思考速度受到影響，對長時間用腦的上班族、學生及高齡者尤其明顯。

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4. 口腔健康亮紅燈：

唾液分泌不足時，口腔自我清潔能力下降，不僅容易口臭，也增加蛀牙及牙周病風險。

5. 腸胃蠕動變慢：

水分不足會讓糞便變得乾硬，增加便秘機率，嚴重者甚至需要依賴軟便劑或瀉藥才能排便。

6. 皮膚乾燥與老化加快：

角質層含水量下降後，皮膚容易粗糙、乾裂、細紋增加，看起來缺乏光澤與彈性。

7. 泌尿系統警訊：

尿液長期過度濃縮，不僅顏色變深，也會提高尿中鈣、草酸及尿酸濃度，增加腎結石及泌尿道感染風險。

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8. 水分滯留與水腫：

長期缺水時，人體會持續啟動抗利尿激素（ADH）及腎素－血管張力素－醛固酮系統（RAAS），努力保留每一滴水分，以維持血壓及血液循環。雖然這是人體重要的保命機制，但若長期處於高度代償狀態，可能增加腎臟及心血管負擔。

9. 腎功能受影響：

若缺水情況持續，腎臟血流可能下降，影響腎絲球過濾功能（腎小球過濾率，eGFR），嚴重時甚至可能誘發腎前性急性腎損傷，尤其高齡者、慢性病患者及正在服用利尿劑者更需提高警覺。

10. 全身調節能力下降：

水分不足會影響散熱功能，使人體耐熱能力變差，在炎熱夏季更容易發生熱衰竭或中暑。

洪永祥提醒，很多人以為「口渴再喝水就好」，其實當感到明顯口渴時，身體通常已流失約1%至2%的水分，代表已進入輕度脫水狀態。日常應養成規律補充水分的習慣，不要等到口渴才喝水，可透過觀察尿液顏色作為簡單指標，呈現淡黃色代表水分較充足，若長時間偏深黃色，則應適度增加飲水量。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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