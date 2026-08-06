泰國醫護都市傳說：值班食KFC炸雞急診會爆滿　最新研究解開謎團

相信不少行業都有獨特的職場禁忌，而泰國醫護界長期流傳著一個「KFC魔咒」：值班前只要食KFC，當晚急診同手術就會源源不絕。為了查出真相，泰國博達倫醫院（Phatthalung Hospital）的外科團隊親自做實驗，歷時1年追蹤345個值班班次，並於2026年8月將研究發表在國際權威醫學期刊《Annals of Surgery Open》上，用科學數據為KFC洗清冤屈！



泰國醫護界流傳KFC魔咒，相傳值班前食KFC會令急診爆滿，甚至被視為值班大忌！（《機智的醫生生活》劇照）

全世界醫護都有職場禁忌？

在泰國醫護界，英文「KFC」常被聯想成「Fall（倒下）」或「Crash（急轉直下）」，因而被視為值班大忌。其實這類玄學全世界都有，例如美國醫護最怕外賣剛到開餐（The Hot Food Curse）就有病人來求診或在急診室講「Quiet（今日好安靜）」；台灣與中國大陸醫院忌諱鳳梨（取其「旺來」諧音），台灣醫護亦會習慣擺放「乖乖」祈求儀器順利運作。

全世界都有不同的職場禁忌。《機智的醫生生活》劇照

嚴謹實驗1年：食炸雞絕不會變忙

據泰媒《matichon》報道，為了證實這個傳了多年的玄學究竟是真是假，泰國博達倫醫院的外科團隊親身上陣揭開真相。團隊5位外科醫師自籌資金，在2023年7月至2024年6月期間進行隨機對照試驗。研究將值班醫師按比例隨機分成三組：除了保持平日習慣「正常進食或不吃」的對照組，以及值班前開餐食炸雞的「KFC組」之外，團隊還特別加入泰國本土熱門五星炸雞組，以分辨究竟是炸雞問題還是品牌問題。

在分析313個主治醫師單人值班數據後，發現三組在總工作量（中位數14至16宗）、緊急手術次數（中位數6至7次）、手術耗時及失血量上，完全沒有統計學上的顯著差異。即使加入平日與假日、醫師個人手術速度等變數控制，結果依然相同，證明食KFC是不會讓醫護人員值班變忙。

泰國醫療團隊歷時1年追蹤345個班次，用嚴謹的科學數據證實食KFC與工作量無關《機智的醫生生活》劇照

泰國KFC曾推出特別版包裝

這個民間傳說亦吸引到KFC Thailand關注，品牌於2024年泰國醫師節臨近時「順水推舟」在3家緊鄰醫院的分店推出限定特別包裝。特意在包裝盒印上泰文「นี่ไม่ใช่เคเอฟซี（這不是KFC）」，裝雞翅的包裝寫著「這盒沒有雞翅」，裝炸雞的則寫著「這不是炸雞」，而這次幽默營銷也被醫療團隊寫入論文引言中。

KFC曾推出醫院門市限定包裝，搞笑印上「這不是炸雞」等字句（KFC Thailand）

醫生表示迷信比想像中難打破

Thanat醫師表示，整個研究均為團隊自費進行，希望展示用科學程序解決生活痛點的重要性。有趣的是，研究團隊在實驗前後量度了5位醫師對迷信的相信程度（0至10分），但結果出來之後，每位醫師的相信程度僅跌了1分！團隊笑言深層文化迷信極難打破，但透過親身參與實驗絕對是打破偏見的最有效證明！