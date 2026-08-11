歎冷氣會變肥？韓國專家拆解冷氣致肥迷思　揭食慾大增原因

香港近日天氣炎熱，根據天文台資料，本港今日(11日)多區氣温高達34度或以上，只要在室外逗留一會兒，就會滿頭大汗，寧願留在室內嘆冷氣。不過有傳聞指，如果長期逗留在有冷氣的地方，會增加肥胖的機會。韓國節目《알고 보면》曾請來不同的專家，拆解溫度與肥胖的關係。到底長期涼冷氣會導致肥胖是不是真的？



8月11日天文台多區氣温高達35度.(天文台截圖)

韓國家庭主婦全允熙（譯音）打算生完BB後3個月內減肥。雖然在家中真的很熱，但她堅決不開冷氣，只開風扇，原因是她看到有報道指冷氣會成為致肥元兇。到底這個說法是否正確？

只開風扇的全主婦／YouTube@알고 보면

開冷氣會致肥這個說法，來自美國一個健康網站Everyday Health的研究。研究指，當人體長期處於「thermoneutral zone」即「溫度適中範圍」時，就會成為肥胖的原因。所謂的「溫度適中範圍」，指溫度不是特別高或者低，而且該空間是長期維持著相若的溫度，例如地鐵車廂、辦公室的溫度，就是處於溫度適中範圍內。如果長期處於這個狀態，會對人體造成甚麼影響？

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韓國科學專欄作家林東旭解釋，人體的溫度需要維持在攝氏36.5至37度之間。要將體溫維持在這個溫度之間，身體其實需要製造很多能量。如果環境溫度太低，令體溫下降的話，身體就會燃燒能量，令體溫上升。

相反，若環境溫度太高，令體溫上升的話，身體就會排汗，令體溫下降。在這種調節體溫的過程中，新陳代謝的速度會變快，燃燒卡路里的效率亦會變高。但如果身體長期處於溫度適中範圍，根本就不需要去調節體溫。

因此，韓國天主教關東大學家庭醫學系教授黃熙振（譯音）指，長期處於這種環境的話，新陳代謝率必然會減慢，脂肪燃燒的可能性亦會減低。韓醫師林賢宇（譯音）亦指，在韓醫的角度，夏天的熱氣會削弱我們體內的力量，所以天氣太熱，我們會出現食慾不振、頭痛等徵兆。若長期處於有冷氣的環境，食慾一定會大增，變相就會致肥。

韓教授拆解「棕色脂肪」是否對減肥有幫助

另外，有傳聞指，對減肥很有幫助的「棕色脂肪」，會於溫度低的環境下較容易產生。不過，韓國仁荷大學生物技術系教授金恩基（譯音）解釋，當環境處於攝氏零下的溫度時，才有機會令棕色脂肪產生，「涼冷氣根本沒可能幫助產生」。

在零下地方才有機會產生棕色脂肪／YouTube@알고보면

雖然如此，但綜合上述幾位來自不同專業的教授的意見，長期涼冷氣對身體的影響其實不足以構成一個致肥的原因。不過，人體長體處於舒服、涼快的環境下，食慾自然就會增加，變相就會吃得更多東西。

食慾才是真正的致肥原兇！／YouTube@알고보면

總括而言，開冷氣並不會直接成為致肥的原因。不過，大家開冷氣的時候盡量將溫度調至攝氏25.5度或以上，就能省電又環保！