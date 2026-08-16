性愛｜西瓜能壯陽？專家揭可改善勃起障礙：性生活頻率提升68%

台灣食安專家韋恩日前分享西瓜的營養價值，指出這項夏季水果不僅清涼解渴，其茄紅素（lycopene）含量更是同重量番茄的1.5倍以上，抗氧化力驚人。不只如此，每天食用5份紅西瓜以攝取足量瓜胺酸（Citrulline），可以改善輕微的男性勃起功能障礙，每月性生活頻率也可提升68%。瓜胺酸主要集中在白色瓜皮和瓜肉之間的白色部分。



根據韋恩的成分分析，每100公克西瓜紅肉含有4532微克茄紅素，遠高於熟番茄的3041微克與生番茄的2573微克。韋恩強調，茄紅素作為目前已知清除自由基能力最強的天然色素之一，其抗氧化力是β胡蘿蔔素的2倍、維他命E的10倍，對人體健康具有多面向的益處。

專家揭每天食用5份紅西瓜以攝取足量瓜胺酸，可以改善輕微的男性勃起功能障礙，每月性生活頻率也可提升68%。瓜胺酸主要集中在白色瓜皮和瓜肉之間的白色部分。（tanalee youngblood@unsplash）

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在臨床研究方面，臺大醫院的研究發現，長期每天補充30毫克茄紅素、持續12週，可幫助改善排尿障礙超過3成。此外，其他研究也顯示茄紅素能增加男性精子數量達70%，同時提高精子泳速，減少精子異常的情形。

除了廣為人知的茄紅素外，韋恩在其網站「韋恩的食農生活」進一步指出，西瓜還含有另一項常被忽略的成分「瓜胺酸」。瓜胺酸主要集中在白色瓜皮和瓜肉之間的白色部分，這個區域通常被消費者丟棄。

根據意大利研究人員的發現，每天食用5份紅西瓜以攝取足量瓜胺酸，可以改善輕微的男性勃起功能障礙，每月性生活頻率也可提升68%。瓜胺酸在體內轉化為精胺酸後，可促進一氧化氮的生成，進而幫助血管擴張。

然而，韋恩也提醒消費者注意食用量。由於某些西瓜甜度相當高，含有豐富的蔗糖與果糖等糖分，過量攝取可能導致糖分超標。一般人每天水果攝取量建議為2個拳頭大的份量，而糖尿病患者更需謹慎控制血糖。韋恩指出，糖尿病患者在不食用其他水果的前提下，最多可飲用360公克西瓜果肉打成的果汁，以避免血糖波動。

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