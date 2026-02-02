告別手機儲存空間不足 一鍵刪除垃圾檔案 清完之後順過新買
撰文：中關村在線
出版：更新：
手機中的文檔日益增多，會影響運行速度。掌握有效的管理方法，能提升使用體驗，讓手機更流暢。
手機文檔清理空間技巧
1. 手機使用中會不斷產生垃圾文件，佔用儲存空間並影響運行速度，因此需定期清理和整理，以保持設備流暢穩定。
超詳細清理垃圾教程來了！點擊查看：
+3
2. 打開手機文件管理，通過名稱分類瀏覽文檔，輕鬆查找所需文件。
3. 打開文件管理即可查看手機儲存空間使用詳情，包括已用空間和剩餘可用容量。
4. 通過大文件掃描功能，可迅速定位手機中佔用空間較大的文件，及時刪除無用文件，有效釋放儲存空間。
5. 通過文件掃描功能，可檢測手機中的冗餘文件，勾選目標文件後點擊刪除即可清理。
6. 可對手機中下載的大文件進行清理，這些文件往往佔用大量儲存空間，刪除無用大文件有助於釋放存儲空間，提升手機運行效率。
7. 通過手機自帶傳輸功能，開啟藍牙即可實現設備間文件快速互傳。
延伸閲讀：手機存儲空間告急？3招徹清理技巧秒學懂 128GB其實已很夠用（點擊連結看全文）
+19
手機充電5禁忌：長期不拔插頭恐引發火災 附意外起火急救法NFC新型騙局揭秘！手機碰一下存款就被轉走？一招設定教你保荷包手機沒按掣也可能被駭 NSA曝每週這樣做一次 秒降資料外洩風險Android手機怎傳照片給iPhone？內建這功能原畫質照片互傳零難度
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】