WeChat被佔用超過10GB儲存空間？教你輕鬆清理快取記錄省位置

如今，微信WeChat在手機中佔用的儲存空間逐漸增加，已成為不少用戶設備中佔據內存較多的應用之一。近日，話題「微信存儲一下就少了10GB」引發廣泛討論，登上社交平台熱搜榜，眾多網友參與交流相關使用體驗。



有內容創作者分享了一套實用的微信空間清理方法，通過幾個簡單操作，便可釋放數十GB的存儲容量，同時避免誤刪重要訊息。

教你輕鬆清理釋放微信儲存空間

具體操作為：進入微信後依次選擇「我—設定—一般」，找到「儲存空間」選項，等待系統完成空間使用情況的統計。此時，用戶可清晰查看微信整體佔用的空間大小，並了解聊天記錄、緩存文件等各類數據所佔比例。

在該頁面中，點擊「快取—去清理」，即可清除系統產生的臨時資料。清理快取通常不會影響日常使用，清理後能有效釋放空間。據分析，微信空間佔用較高的主要原因並非應用本身，而是長期積累的聊天內容，尤其是圖片、視頻和文檔等大體積文件。

若需處理聊天記錄，可點擊「聊天記錄—管理」，系統支持按「按檔案大小排序」或「按聊天大小排序」進行篩選，便於用戶優先清理佔用空間較大的對話。例如，一些早已不再關注的舊群組，可選擇性地清除其中的圖片、視頻和文件，而文字消息、語音和表情等內容則可保留。

如確認某些聊天中的全部內容均無保留必要，可再次進入管理界面，勾選對應聊天進行徹底刪除。這一方式既能精準控制清理範圍，又能幫助用戶更高效地管理手機存儲空間。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】