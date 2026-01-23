WhatsApp釋放儲存空間教學｜iOS+Android適用｜明明手機容量不少，但用下去總是不夠，而 WhatsApp 尤其是重災區。相片多、影片多，往往幾個月已經佔用了數十 GB 儲存空間。當手機彈出儲存空間不足提示時，WhatsApp 甚至可能無法正常接收訊息，令人非常困擾。

最近Meta 公開了一個官方的釋放儲存空間教學，無論使用 iPhone 或 Android，都可以直接在 App 內選擇性地清走，無需盲目刪相、刪對話，甚至換手機。



iPhone 釋放 WhatsApp 儲存空間

在 iOS 上，WhatsApp 已經將管理儲存空間設計得非常直觀。進入 WhatsApp 設定後，點選儲存空間與資料，再進入管理儲存空間，畫面最上方就會清楚顯示 WhatsApp 在裝置中佔用的實際空間。

往下滑，會看到系統自動分類出佔用空間過大及轉寄過多次的項目。通常最食位的都是長影片、高畫質圖片或者大型文件，而轉寄過多次的內容，往往係群組內反覆流傳的圖片或影片，重複存在於多個對話之中，是最值得優先清理的一類。

建議先備份再刪內容

無論 iOS 或 Android，WhatsApp 都明確建議用戶在大規模刪除內容前，先進行備份。因為一旦在 WhatsApp 內刪除影音內容，該檔案就會從聊天紀錄中永久移除，無法重新下載，除非備份中仍然存在。

對 iPhone 用戶而言，備份通常透過 iCloud 完成；Android 用戶則是備份至 Google 帳號。只要確保最近一次備份成功，即使誤刪重要檔案，也仍然有復原機會。

Android 釋放 WhatsApp 儲存空間

Android 版 WhatsApp 的流程與 iOS 相似，同樣可以在「設定」→「儲存空間與資料」→「管理儲存空間」中查看整體佔用情況。不同的是，Android 額外提供了幾個實用篩選條件，例如已轉寄多次和大於 5MB，能快速找出最應該清理的內容。

此外，Android 版本亦容許用戶在刪除檔案時，選擇是否同時從手機圖片庫中移除相關檔案。如果你手機相簿同時被 WhatsApp 同步塞滿，這個功能對釋放整體空間尤其重要。需要注意的是，Android 版本強調一點：一旦刪除項目，就無法從對話中重新下載，屬於永久刪除，因此更要先完成備份。