Gmail儲存太滿不用手動刪　內行教4個「輸入指令」秒清空垃圾信件

Gmail是許多人不可或缺的通訊工具，但也常因長期註冊各類網站或網購，導致信箱被排山倒海的廣告與垃圾郵件淹沒。



近日就有網友在社群平台傳授整理祕訣，使用者只需在搜尋欄輸入一個特定指令，即可精準鎖定行銷信件，並一次性清空長期累積的廣告郵件，大幅提升電子信箱的空間管理效率。

近日有網友分享，使用者只需在Gmail搜尋欄輸入一個特定指令，即可精準鎖定廣告營銷信件，並一次性清空長期累積的廣告郵件。（unsplash）

Gmail儲存空間爆滿，不用手動一封封刪掉！輸入「1指令」秒清空

一名網友於Threads發文指出，多數人的Gmail空間不足並非因公務繁重，而是被長年累積的行銷信件塞滿，他分享，只要在搜尋列輸入特定指令：

is:unread category:promotions older_than:1y



系統便會精準篩選出所有「未讀、促銷信、超過一年」的信件，使用者僅需只要點擊左上角的「全選」，並選擇「選取所有與這項搜尋相符的會話群組」，就能一次把幾千封垃圾信送進資源回收桶，即可瞬間清空堆積如山的廣告垃圾。

這串指令的背後邏輯非常強大：

①is:unread：幫你找出「還沒讀過」的信

②category:promotions：鎖定最煩人的「促銷廣告」

③older_than:1y：篩選出「超過一年」的老舊廢信

同場加映：Gmail如何取消促銷內容？一鍵退訂之外 管理訂閱項目竟隱藏在此（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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指令懶人包：客製化你的「掃除計畫」

針對Gmail的清理，另有內行網友分享了更進階的指令。如果你想針對不同時間或類型的信件進行清理，指令也能彈性調整：除了年份（1y）外，使用者可靈活調整時間參數，如「6m」代表半年、「30d」則是三十天；若想針對已讀取但仍佔空間的舊信件，只需將「is:unread」替換為「is:read」即可精準鎖定。

1. 調整「時間範圍」

· 想刪6個月前的：將1y改為6m

· 想刪30天前的：將1y改為30d



2. 鎖定「不同分類」

· 購物/交易紀錄：輸入category:purchases

· 社群通知 (FB/IG)：輸入category:social

· 系統/服務更新：輸入category:updates

· 論壇通知 (PTT/Dcard)：輸入category:forums



若要徹底執行大掃除，建議先將顯示順序設為「最新」，接著點擊左上角的勾選框進行「全選」。此時畫面會出現「選取所有與這項搜尋相符的會話群組」的提示連結，點擊後即可一次性選中成千上萬封符合條件的信件並執行批次刪除，省去分頁清理的麻煩。

Gmail信件快速清理指令彙整表

需求場景：搜尋指令（複製貼上即可）

①刪除一年前未讀廣告：is:unread category:promotions older_than:1y

②清空半年前已讀社群信：is:read category:social older_than:6m

③鎖定所有購物交易紀錄：category:purchases

④找出論壇通知廢信：category:forums



Gmail儲存空間清理信件常見問題

Q1：誤刪重要信件怎麼辦？ 別擔心！透過指令刪除的信件會先進入「垃圾桶」，在 30 天內都還可以找回來。如果您擔心誤刪，建議在按下「全選刪除」前先快速滑動檢查一下。 Q2：為什麼我按了全選，卻只刪掉一頁？ 這是最常遇到的問題。點擊左上角的全選框後，畫面中間會出現一行小字藍色連結：「選取所有與這項搜尋相符的會話群組」，一定要點下去，系統才會選中「成千上萬封」符合條件的信件。 Q3：手機版 App 也能用這些指令嗎？ 可以！在手機版 Gmail App 的搜尋欄輸入同樣的指令也能篩選，但「一次全選所有搜尋結果」的功能在電腦網頁版操作會最為順手。

同場加映：Google發紅色警報！18億Gmail用戶恐收「AI詐騙信」黑客手法曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Gmail儲存容量已滿別再手動刪郵件！內行實測1招「快速釋出容量」，一鍵清理萬封垃圾信件】