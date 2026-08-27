日本拉麵店為何愛用販賣機？內行人曝3大優勢：避開老闆最怕的事

日式拉麵湯頭濃郁，受許多人喜愛，台灣也有許多拉麵店，但最近就有網友好奇，為什麼日式拉麵店與一般麵店不同，點餐的方式大多都是使用自助的「投幣式販賣機」？貼文引起熱議，有內行網友點出原因主要是節省人力、衛生乾淨、方便記帳，甚至還能「防止員工偷錢」。



為何拉麵店結帳都用投幣式販賣機？

一名網友在社群平台「Dcard」發文詢問，為什麼拉麵店都用「投幣式販賣機」讓客人自助點餐？他發現，只有日式拉麵店會這樣做，像是牛肉麵店、其他種麵店就不會使用，讓他好奇原因。

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貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出：

「節省人力、打烊後結帳方便」

「有好有壞，老闆不會碰到錢幣，很衛生，而且你自己點的，就算點錯也要認，缺點是就沒有溫度」

「現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金然後也可以節省櫃檯人力等好處」



3大關鍵優勢曝光：可以避開老闆最怕的事

日式拉麵店常使用販賣機自助點餐主要有三大原因，第一是節省人力，不用派一位店員幫忙點餐，客人若有客製化需求，例如湯的濃度、麵條軟硬，也可以自行在點餐時完成；第二是衛生原因，由客人自己點餐、付款，店員就不用接觸鈔票、硬幣後再接觸食材；第三是容易記帳，能避免人工計算錯誤，每筆交易也能記錄清楚的時間與金額內容，管理起來較為方便。

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還有曾經營麵館的網友表示，「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」。另外也有部分網友認為：

「不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」

「學日本啊，這樣才道地」

「因為日本也這樣，終於原著」

「不就跟日本一樣嗎」

「給你選項，要什麼不要什麼自己選」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何拉麵店結帳都用投幣式販賣機？內行曝3大關鍵優勢：避掉老闆最怕的事】