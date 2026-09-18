政府工招聘｜1823請客戶服務主任！月薪可達$24K　DSE學歷可申請

想入職政府部門累積經驗？數字政策辦公室轄下的1823現正公開招聘「客戶服務主任」，培訓期間起薪由$14,550至$16,250起，完成培訓後月薪最高可達$24,770，圓滿完成合約更可獲最高15%約滿酬金！職位門檻亦相當親民，只要符合指定DSE或會考學歷要求即可申請，有意投考的人士切勿錯過！



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數字政策辦公室 - 客戶服務主任（部門：1823）

月薪：$14,550起

截止申請時間：21/09/2026 23:59:00

職責：

1823有別於一般客戶服務中心，受聘者將有機會學習有關政府職能架構及部門的專業知識。不但會提供完善的入職培訓，受聘者更可透過工作累積經驗掌握客戶服務的專業技巧，增進溝通能力，擴闊視野。

主要職責是通過電話和電郵處理公眾的查詢及轉介投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件，實在是難得又充滿挑戰的工作體驗。

需要注意的是，此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)。為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣(例如颱風及黑色暴雨)，亦需如常工作。

入職條件：

(ai) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪16,250元；培訓後，月薪19,140元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,550元；培訓後，月薪17,100元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,550元；培訓後，月薪17,100元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

薪酬：

視乎學歷及申請工作時數，培訓後最高月薪為24,770元。完成合約後可獲發放約滿酬金。

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福利：

(a) 受聘人如圓滿完成整個合約期，並在合約期內的工作表現和行為持續優良，可獲發放約滿酬金，金額與政府按《強制性公積金計劃條例》(第485章)為受聘人向強制性公積金計劃的供款相加後，將不多於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的10%。如完成續約聘用期，而且工作表現滿意，可獲得的約滿酬金連同政府為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，等於續約聘用期內所得底薪總額的15%。

(b) 受聘者可在符合《僱傭條例》規定的適當情況下，享有休息日、法定假日(或代替假日) 、年假、產假、侍產假和疾病津貼，受聘人可享有的有薪年假為每年十日。如工作表現理想，則可享有不多於四日的額外有薪年假。

申請手續：

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(2) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(3) 申請人現階段毋須遞交任何有關學歷的證明文件。稍後，如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件，以供審查。

(4) 申請人如獲邀參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至三個星期內以電郵形式接獲通知。如申請人不獲邀參加面試，則可視作經已落選。

面試預計將於2026年9月下旬舉行。獲聘用者最快須於2026年11月下旬上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

詳情👉👉 數字政策辦公室 - 客戶服務主任（部門：1823）