共喝一杯飲料會得性病？專家揭中招機率　小心鬚刨、毛巾感染風險

假期聚會少不了喝酒聊天，有人甚至會共喝一杯飲料、共用吸管，隔天卻擔心因此感染性病。台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，多數性病主要透過體液、黏膜或皮膚接觸傳染，共喝飲料直接感染的風險極低，但仍有少數特殊情況需要注意。



陳鈺昕表示，HIV、梅毒等多數性病病原體離開人體後，在空氣及乾燥環境中很難維持活性，加上病原體通常不會大量存在口水中，因此一般共喝一杯飲料或使用同一根吸管，通常不足以造成感染。

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不過，若對方口腔正有潰瘍或水泡，自身口腔又剛好有傷口，在極短時間內使用對方剛用過的杯子或吸管，仍可能增加感染風險，例如唇皰疹（HSV-1）及EB病毒。

陳鈺昕指出，聚會中不同共用物品的感染風險也不同。刮鬍刀（鬚刨）、指甲剪、牙刷及情趣用品等，可能涉及皮膚破損或體液交換，需特別留意B肝、C肝（乙肝、丙肝）、HIV及HPV等感染風險；毛巾、杯子、口紅等，則可能涉及口腔、眼部黏膜或潮濕皮膚接觸。

至於日常接觸較常被提到的感染，唇皰疹可透過親吻、口水及無時差共用杯子或潤唇膏傳播；菜花（HPV，尖銳濕疣）可在人體外環境存活一段時間，在特殊公共環境及接觸條件下可能增加感染機會。陰蝨主要透過性接觸傳播，也可能經床單、衣物或浴巾間接感染；梅毒則主要透過親密接觸傳染，日常接觸感染機率近乎零。

陳鈺昕提醒，參加聚會時可避免共用杯具，並在接觸公共物品、吃東西前用肥皂及清水徹底洗手；若雙手尚未洗淨，也不要碰觸眼睛、口鼻。酒精下肚後也容易降低戒心，若發現自己或他人正處於發病期，應避免親密接觸。

此外，飲料若曾離開視線，陳鈺昕建議就不要再飲用。若有相關感染疑慮，也可主動尋求醫療評估，並完成HPV九價疫苗接種，以降低菜花及相關癌變風險。

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