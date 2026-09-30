日本專家票選「最強清腸食物TOP 10」排毒是關鍵！韓式泡菜排第3

經常便秘、容易肚屙，或餐後總覺得肚脹不舒服？都市人生活習慣不良，腸道健康愈來愈重要。日本管理營養士清水加奈子指出，人體高達75%的老廢物質都是透過排便排出。加上現代年輕人習慣熬夜且生活壓力大，在「腦腸相關」與自律神經影響下，腸道壞菌很容易佔上風。當體內老廢物質堆積無法排出，不僅會造成排便不順，更會影響膚質與情緒狀態。日本媒體《女性セブンプラス》邀請了10位醫學與飲食專家，票選出能徹底清腸排毒的「最強整腸食品排行榜」。

經常便秘、容易肚屙，或餐後總覺得肚脹不舒服？都市人生活習慣不良，腸道健康愈來愈重要。（《大叔的愛》劇照）

最強清腸食材TOP10排行榜

TOP10：水果與蜜糖組合

水果的水溶性纖維結合蜜糖中的寡糖，能直接成為腸道益生菌的優質養分。

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TOP9：魚類與優質油脂

補充優質脂肪酸，能為腸道提供天然的潤滑作用，同時打造良性的腸道菌叢環境。

TOP8：發酵味噌

含有豐富的乳酸菌與酵母，能增加好菌並幫助消化，是打造各類清腸湯底的最佳基底。

TOP7：菇類

大西睦子醫師指出，不同的腸道菌種需要不同的纖維，菇類含有豐富的多醣類與多種纖維，建議混合多種菇類料理效果更好。

菇類含有豐富的多醣類與多種纖維。（Unsplash圖片）

TOP6：燕麥片

富含能大幅增加好菌的β-聚葡萄糖與促進排便的不溶性纖維。搭配乳酪一起吃，還能發揮乳酸菌與纖維的相乘效果。

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TOP5：奇異果

奇異果所含膳食纖維含量是香蕉的2倍。同時擁有水溶性與不溶性纖維，加上水分充足，早上吃1至2粒能有效促進腸道蠕動、增加糞便體積。

奇異果所含膳食纖維含量是香蕉的2倍。（Unsplash圖片）

TOP4：糯麥

糯麥是大麥的一種，富含水溶性膳食纖維，既能做為好菌養分，又能抑制膽固醇吸收。谷本哲也院長提醒，初次食用者建議先在白米中加入1至2成混煮，給腸道一點適應時間。

TOP3：韓式泡菜

泡菜中的發酵乳酸菌可抑制壞菌，辣椒素更能擴張血管、促進血液循環並加速腸道蠕動。但專家特別提醒大家，要選擇經過正式發酵的泡菜，而非短時間淺醃的產品。

泡菜中的發酵乳酸菌可抑制壞菌，辣椒素更能擴張血管、促進血液循環並加速腸道蠕動。（Unsplash圖片）

TOP2：乳酪

富含乳酸菌與雙歧桿菌，能改善便秘並促進代謝。清水加奈子營養師建議，介意便秘的人可以在上午食用，順應腸道蠕動節奏；搭配水果或蜂蜜食用，效果更顯著。

TOP1：納豆

納豆菌具有耐熱、耐胃酸的強韌抗性，能順利直達腸道發揮作用。同時含有大豆膳食纖維與好菌養分「寡糖」，加上方便每天食用一盒，持之以恆對腸道排毒相當有用。

納豆菌具有耐熱、耐胃酸的強大障礙，能順利直達腸道發揮作用。（Unsplash圖片）

醫師推介清腸神級組合

除前十名之外，榜單中還有幾款被專家特別點名的清腸好物。如排名第11名的海帶芽（裙帶菜）富含褐藻酸等水溶性膳食纖維，福田千晶醫師建議將海帶芽放入發酵味噌湯中，並加上豆腐與蔥花，能大幅提升腸道排毒與改善菌叢的效果。

海帶芽放入發酵味噌湯中，並加上豆腐與蔥花，能大幅提升腸道排毒與改善菌叢的效果。（Unsplash圖片）

而西梅乾則含有天然山梨醇，能將水分吸引至糞便中使其軟化，特別適合排便偏硬的人。石原新菜醫師亦特別加碼推薦傳統清腸秘方「梅子白蘿蔔湯」，用大量水將醃梅、大白蘿蔔與昆布一起燉煮，結合白蘿蔔的消化酵素與醃梅的檸檬酸、鹽分，連同湯汁一併喝下，能給腸道帶來強效的排毒效果。

而西梅乾則含有天然山梨醇，能將水分吸引至糞便中使其軟化，特別適合排便偏硬的人。（Unsplash圖片）

日常護腸3大好習慣

日常需養成習慣：研究顯示，每天規律且持續攝取優質食品，比起偶爾大量補充，更能顯著提升腸道菌叢的多樣性。

細嚼慢嚥減輕腸胃負擔：進食時多多咀嚼，放慢進食節奏，可直接減輕胃腸等消化器官的運作壓力。

順應腸道生理時鐘：日常養成吃早餐的習慣能開啟腸道排便節奏，並且睡前應避免進食，令腸道有足夠時間休息恢復。