牙齒天天刷仍泛黃？揭5大生活習慣極毀牙　愛飲咖啡、煙鏟全中伏

每天乖乖刷牙，鏡子裡的牙齒卻還是一天比一天黃？問題可能不在刷牙這件事本身，而是藏在日常生活的小習慣裡。韓國時尚媒體《W Korea》美妝專欄近日整理出5個最容易讓牙齒泛黃的NG習慣，從喝咖啡的方式到刷牙的時機，甚至連牙刷用多久都會影響牙齒顏色，不少人可能天天都在做卻渾然不知。



從咖啡到煙品 這5個習慣正在讓牙齒悄悄變色

報導指出，第一個常見地雷是「一杯咖啡喝好幾個小時」。許多人習慣用保溫杯裝咖啡，一整天小口啜飲，殊不知咖啡、茶與紅酒裡的色素成分，只要接觸牙齒表面的時間拉長，就容易附著形成染色。建議喝色深飲品時盡量縮短時間，喝完後用清水漱口，若當下不方便漱口，多喝白開水也有幫助。

延伸閱讀：你有冇「刷錯牙」？7個錯誤刷牙習慣 日日用漱口水反而會口臭？

+ 13

第二個地雷則是「喝完果汁馬上刷牙」。碳酸飲料、紅酒、柳橙汁這類酸性飲品，會讓牙齒表面琺瑯質（tooth enamel，牙釉質）暫時軟化，這時候如果馬上用力刷牙，反而會磨損琺瑯質，讓底下的牙本質透出來，牙齒看起來更黃。正確做法是吃完酸性食物或飲料後，等30分鐘到1小時再輕柔刷牙。

第三個地雷是「靠美白牙膏抵銷抽煙」。煙草裡的焦油本身顏色就深，尼古丁（nicotine）接觸空氣後會轉為黃色並附著在牙齒表面，而這種因抽煙造成的染色，美白牙膏其實很難處理，因為牙膏頂多只能清除表面淺層污漬，對付不了煙垢深層堆積，就算戒煙，已經形成的染色也不會馬上消失，通常得靠洗牙或專業牙齒清潔才能恢復原本齒色。

除了飲食習慣，兩個容易被忽略的小地方，也可能默默讓牙齒變黃。報導提到，因牙齦發炎或口腔潰瘍而由醫生開立的漱口水，如果因為方便就長期使用，其實暗藏風險。這類漱口水多半含有抗菌力強的「氯己定（Chlorhexidine）」成分，特性是會在牙齒表面形成一層薄薄的膜，而這層膜就像磁鐵一樣，特別容易吸附咖啡、紅酒裡的色素，也就是說即使喝一樣的咖啡，用藥用漱口水期間染色反而會更明顯。使用處方漱口水期間，最好按照醫囑控制療程長度，同時減少咖啡、茶與紅酒的攝取。

延伸閱讀：汽水｜碳酸飲料極傷牙「3個行為要留神」1種生果對牙齒有負面影響

+ 7

另一個常被忽視的細節是牙刷本身。牙刷毛一旦分岔或糾結，就沒辦法確實清掉牙菌斑和色素堆積，美國牙醫協會（American Dental Association）在2024年的建議是，牙刷最少每3到4個月就要更換，如果刷毛提前磨損變形，更要提早汰換。報導也提醒，用力刷牙並不是越用力越乾淨，反而用軟毛牙刷輕柔刷洗、每天至少刷兩次、每次2分鐘，才是維持牙齒潔白更有效的方式，如果牙刷用沒幾週刷毛就開叉，可能代表刷牙力道太大了。

整理下來會發現，牙齒變黃往往不是單一原因造成，而是咖啡、酸性飲食、煙品、藥用漱口水與牙刷保養這幾件小事互相疊加的結果。報導點出的5個習慣，恰好對應了日常生活中最容易被忽略的環節，從喝飲料的方式到刷牙的時機與工具，每一項調整起來都不難，卻是牙醫普遍認為能有效延緩齒色暗沉的關鍵細節。

延伸閱讀：

香奈兒迪奧雅詩蘭黛保養聖品大公開！美妝專家力推十年不換神級好物

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】