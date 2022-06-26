你有冇「刷錯牙」？7個錯誤刷牙習慣 日日用漱口水反而會口臭？
撰文：康健雜誌
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牙齒不光是門面，更是身體健康一大指標！
想要到老都維持一口好牙，先來檢視看看自己是否中了以下7種常見的錯誤牙齒清潔法。
原來打橫刷都唔啱？點圖放大閱讀7個常見錯誤刷牙習慣▼▼▼
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7個錯誤刷牙習慣，當心牙齒壞光光
1. 早餐後不刷牙：細菌在口腔內的成長速度等比增加
2. 漱口、嚼口香糖：只能暫時改善口腔內的酸鹼值
3. 橫向刷牙法：牙齦嚴重萎縮及敏感性牙齒可能更惡化
4. 天天用漱口水：過度使用漱口水，破壞口腔內菌叢平衡
5. 刷牙太用力：可能造成齒頸部磨耗及牙齦受傷
6. 牙齦流血不敢刷：刷牙流血代表口腔已發炎，更要刷乾淨
7. 舌頭沒清潔：舌頭也是細菌的溫床，放著不理會造成口臭
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